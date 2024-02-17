補班心好累？「5個方法」讓你提高工作效率、準時下班沒問題

▲補班日能準時下班是上班族的小確幸。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

補班日很想趕快回家休息嗎？盤點讓你提升工作效率的5個方法，跟著做讓工作快速精準完成，準時下班休假去。

#制定清晰的目標和計畫

在工作開始之前，先把今天必做的事情列出來，哪些必須先完成，同時設立今日工作目標與合理的計畫，條列式能幫助集中注意力，讓你逐一完成，避免浪費時間在不必要的任務上。

#使用時間管理工具

你也是瞎忙一族嗎？常常忙了半天，進度卻不如所預定，建議可以下載時間管理的APP，幫助你追蹤進度且設定提醒，確保你都在計畫之內，幫你進一步有效利用時間，同時提高生產力。

#實踐番茄工作法

請試著將時間切成短時間，每段時間約為25分鐘，將這段時間稱為番茄時間，在每個番茄時間結束後，小休息5分鐘，在進行下一個番茄時間，這個方法能夠幫助提高專注力與疲勞感，進而提高工作效率。

#避免一心多用

有時候事情多到做不完，不少人會一心多用，同時進行多種工作項目，其實多任務會分散你的注意力，容易降低工作效率，建議專注完一項任務後，接著再坐下一個，這樣可以更快完成工作並減少錯誤。

#定期休息與鍛鍊

繁雜工作之間一定要找時間休息或是辦公室運動鍛鍊一下，跳脫出工作一陣子，讓自己歇息一下，有助於提高自己的注意力和精力，別因為急著下班就把事情通通擠一起，在工作中間設定小休息，能讓之後工作更為專注。