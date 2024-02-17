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戴歐米茄不怕撞錶　隕石面星座錶款款唯一

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▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列推出隕石腕錶，共有4個尺寸可供選擇。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）經典的星座系列推陳出新，最新力作是以在瑞典發現、超過45億年已知是最古老的Muonionalusta隕石製成面盤，同時結合先進的顏色處理技術，讓隕石面展現迷人的色澤，一共推出4種尺寸錶款，而每一款又有5種選擇，讓時尚男、女都能尋得心儀款式，每一款錶都是獨一無二之作。

▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列隕石腕錶41毫米同軸擒縱大師天文台機芯款搭配黑色陶瓷錶圈，321,000元。

星座系列隕石面盤腕錶陽剛設計，首選搭配黑色陶瓷錶圈、隕石面盤經過鍍銠灰色電鍍處理的41 毫米同軸擒縱大師天文台機芯腕錶，歐米茄同時推出3款秀氣華麗新錶，分別是不鏽鋼與18K金打造的29毫米同軸擒縱大師天文台機芯錶、不鏽鋼搭8K Sedna™金的28毫米以及25毫米錶款，隕石面盤分別經過PVD MoonshineTM金、冰藍色或紫色處理，配上點鑽時標與鑲鑽錶圈，更顯華麗。

▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列隕石腕錶29毫米同軸擒縱大師天文台機芯款，隕石面盤經過PVD Moonshine™金處理散發金色光芒，532,000元。

▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲不鏽鋼和18K Sedna™金打造的歐米茄星座系列隕石腕錶28毫米款式，389,000元。

勞力士（Rolex）隕石面盤錶款則在Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶與紅藍雙色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶亮相，且均以18K白金或鉑金等貴金屬打造，彰顯隕石面盤腕錶的稀有性，品牌特別強調僅選擇具有優美形狀和富有反光層面的隕石，其切成薄片並進行化學處理，在面盤展現隕石內部結構美麗交織層次的維德曼交角花紋（Widmanstätten）。

▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K白金款，搭配鑲鑽隕石面盤，1,800,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼歐米茄,勞力士 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶18K白色黃金款搭配隕石面盤，1,525,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Rolex, 勞力士

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