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時髦旅人必備現代行李箱　製箱工藝、絕美色調收進藏品清單

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

行李箱從古至今一向是人們在旅行中的必備單品，除了提供物品穩固的保護之外，今日的旅行箱更成為旅人們的時髦配件，精緻的外型與製箱技術令人深深著迷！

Louis Vuitton

Louis Vuitton的旅人精神深受時尚迷的歡迎，無論是服裝還是配件都透露著充滿自信的冒險氣息。其中Horizon行李箱除了保有品牌標誌性的經典圖紋，更融入了當代材質與技術，像是讓耐用強度升級的新PP（聚丙烯）材質，打造出超輕薄箱殼，除此之外，天然牛皮與帆布的運用更是保留了路易威登硬箱的傳統底蘊。

行李箱的拉桿設計與靜音設計的小輪子，都讓現代旅人擁有更便利的旅行體驗。

Rimowa

Rimowa從1898年至今的行李箱製作工藝深得品味人士的心，經典的外型與耐用特質，更被列為收藏家們的藏品清單。其中近年推出的Hybrid系列，在2019年登場後就擄獲了時尚圈的目光，將鋁鎂合金的耐用和聚碳酸酯的輕巧完美結合。

今年，這只融合經典與現代的作品更迎來了有著優雅灰色調的「Steel Blue」，透露出低調雅致的沉穩個性。

GucciＸFPM

Gucci百年的皮具工藝受到全世界品味人士的推崇，而其標誌性的義大利美學更是時尚迷必備的知識，無論是經典的緹花設計還是引人注目的紅綠織帶，都彰顯了其對於細節與設計的高度追求。

此次與同樣來自義大利的高級行李箱FPM攜手合作的聯名款式，更是結合了FPM（Fabbrica Pelletterie Milano）這間頂級製箱品牌的技術，打造出充滿先鋒氣質的前衛行李箱作品。

Tumi

說到追求現代製箱工藝技術，Tumi肯定榜上有名，其中19 Degree更是推出後就深受商務人士與時尚迷的歡迎，除了堅固耐用的特質深得人心，前衛的外型更讓其成為機場造型中的焦點。

除了經典的鋁合金款式，全新色系更以永續發展為題，運用回收材料製作部分內裡與外部，除了迎來年輕氣息，更能為地球公益盡一份力！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 行李箱

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