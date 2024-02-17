追黃色小鴨必踩點5家「高雄咖啡廳」！秒到日本、馬爾地夫美照拍不完

實習記者施至真／綜合報導

黃色小鴨重磅回歸高雄愛河灣後每天都吸爆滿人潮，除了和超萌的小鴨拍照打卡，也別錯過這五家擁有絕美景觀或特色風格建築的咖啡館，從海景第一排咖啡廳、網美咖啡廳通通有，準備前往高雄旅遊的朋友們，絕對要來品嚐高水準的手沖咖啡和特色糕點！

高雄必訪咖啡廳：永心浮島

來到愛河灣看黃色小鴨，怎麼能錯過駁二藝術特區最新、最夯的永心浮島呢？主打台式海鮮餐酒餐廳，不僅能吃到新式台菜混搭海鮮，坐在岸邊還能感受浪濤拍打海堤，從味覺到視覺都能感受尊榮級療癒享受，現在就去探索高雄超美的夢幻海港景觀餐廳！

▲駁二藝術特區最夯的景觀餐廳永心浮島。（圖／翻攝IG@yonshin_fudopia）



高雄必訪咖啡廳：瑪莎咖啡柴山館

高雄海景第一名的瑪莎咖啡柴山館，讓人享受柴山無邊際海景，陽光、美景再來一杯咖啡，實在是太享受了！最棒的是鄰近市區，開車只要10分鐘，快穿上度假洋裝拍美照吧，說是去馬爾地夫旅遊大家都會相信。

高雄必訪咖啡廳：二木咖啡

二木咖啡的門面及店裝使用木製設計，搭配暖調黃光，散發著溫暖氛圍，來店必吃的檸檬磅蛋糕，超萌外型真的會讓人捨不得咬下去！寵物友善的空間，會看到不少主人帶著寵物來休息，不妨帶著家裡的小寶貝，到二木咖啡交朋友吧。

▲寵物友善的二木咖啡，甜點咖啡必須品嚐。（圖／翻攝IG@futagi_coffee_roaster）



高雄必訪咖啡廳：喫茶．鳩谷

茶控來高雄必訪喫茶·鳩谷，滿滿的抹茶及焙茶甜點，空氣中瀰漫清甜茶香，巴斯克濃郁卻不死甜，讓人一口接一口停不下來，限定的抹茶厚鬆餅讓人太心動啦，熱呼呼的鬆餅搭配抹茶冰淇淋，在口中交織出幸福滋味！位於巷弄的日式空間十分舒適，讓人安心享受美好的午後時光。

▲喫茶．鳩谷日式空間超好拍。（圖／實習記者施至真攝）



高雄必訪咖啡廳：菁咖啡CoffeeDrink

文青來到高雄絕對必訪高雄美術館，附近的菁咖啡更是讓人彷彿置身歐洲街邊！蛋糕及手沖咖啡千萬不要錯過，螞蟻人也要記得品嚐布丁，綿密扎實的口感結合焦糖香氣，光是想像就讓人口水直流，此外也有鹹食可選擇，正餐、甜點一次滿足。