fb ig video ETtoday search mobile

追黃色小鴨必踩點5家「高雄咖啡廳」！秒到日本、馬爾地夫美照拍不完

>

實習記者施至真／綜合報導

黃色小鴨重磅回歸高雄愛河灣後每天都吸爆滿人潮，除了和超萌的小鴨拍照打卡，也別錯過這五家擁有絕美景觀或特色風格建築的咖啡館，從海景第一排咖啡廳、網美咖啡廳通通有，準備前往高雄旅遊的朋友們，絕對要來品嚐高水準的手沖咖啡和特色糕點！

高雄必訪咖啡廳：永心浮島

來到愛河灣看黃色小鴨，怎麼能錯過駁二藝術特區最新、最夯的永心浮島呢？主打台式海鮮餐酒餐廳，不僅能吃到新式台菜混搭海鮮，坐在岸邊還能感受浪濤拍打海堤，從味覺到視覺都能感受尊榮級療癒享受，現在就去探索高雄超美的夢幻海港景觀餐廳！

▲高雄咖啡廳。（圖／翻攝IG@）

▲駁二藝術特區最夯的景觀餐廳永心浮島。（圖／翻攝IG@yonshin_fudopia）

高雄必訪咖啡廳：瑪莎咖啡柴山館

高雄海景第一名的瑪莎咖啡柴山館，讓人享受柴山無邊際海景，陽光、美景再來一杯咖啡，實在是太享受了！最棒的是鄰近市區，開車只要10分鐘，快穿上度假洋裝拍美照吧，說是去馬爾地夫旅遊大家都會相信。

高雄必訪咖啡廳：二木咖啡

二木咖啡的門面及店裝使用木製設計，搭配暖調黃光，散發著溫暖氛圍，來店必吃的檸檬磅蛋糕，超萌外型真的會讓人捨不得咬下去！寵物友善的空間，會看到不少主人帶著寵物來休息，不妨帶著家裡的小寶貝，到二木咖啡交朋友吧。

▲高雄咖啡廳。（圖／翻攝IG@）

▲寵物友善的二木咖啡，甜點咖啡必須品嚐。（圖／翻攝IG@futagi_coffee_roaster）

高雄必訪咖啡廳：喫茶．鳩谷

茶控來高雄必訪喫茶·鳩谷，滿滿的抹茶及焙茶甜點，空氣中瀰漫清甜茶香，巴斯克濃郁卻不死甜，讓人一口接一口停不下來，限定的抹茶厚鬆餅讓人太心動啦，熱呼呼的鬆餅搭配抹茶冰淇淋，在口中交織出幸福滋味！位於巷弄的日式空間十分舒適，讓人安心享受美好的午後時光。

▲高雄咖啡廳。（圖／實習記者施至真攝）

▲喫茶．鳩谷日式空間超好拍。（圖／實習記者施至真攝）

高雄必訪咖啡廳：菁咖啡CoffeeDrink

文青來到高雄絕對必訪高雄美術館，附近的菁咖啡更是讓人彷彿置身歐洲街邊！蛋糕及手沖咖啡千萬不要錯過，螞蟻人也要記得品嚐布丁，綿密扎實的口感結合焦糖香氣，光是想像就讓人口水直流，此外也有鹹食可選擇，正餐、甜點一次滿足。

►星巴克初春飲「蜜桃百香抹茶那堤」漸層美翻　連外帶杯也好粉嫩

►過年爽吃又發胖？營養師教「飲食調整6關鍵」：不節食更能瘦

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠 

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

高雄, 黃色小鴨, 咖啡, 高雄咖啡, 景觀餐廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

防備心有多高？超準心測分析你的待人處事原則

防備心有多高？超準心測分析你的待人處事原則

皮膚科醫師教「超便宜美白法」3秘訣！讓你從頭到腳亮起來

皮膚科醫師教「超便宜美白法」3秘訣！讓你從頭到腳亮起來

Jennie、《繁花》辛芷蕾都有鯰魚相！被封高級臉範本　五官比例是關鍵

Jennie、《繁花》辛芷蕾都有鯰魚相！被封高級臉範本　五官比例是關鍵

營養師曝「抗老飲食」4大關鍵！3種「加速衰老」食物快避開 無法接受相親的三大星座！TOP 1寧可孤老終身　也不屈就目的性的愛情 對老婆最好的三大星座男！TOP 1愛面子　寵愛與行頭當然給好給滿 5雙「耐走皮鞋」推薦！3挑選技巧　日常久站、出國逛街都適合 IVE高挑雙塔在機場「美腿對決」！張員瑛纖細筷子腿搭黑襪勝出 捲髮維持6大技巧！捲度漂亮立體不再毛躁　吹髮順序也是關鍵 2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面