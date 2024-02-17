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「最美媽媽專業戶」曾黎傳授美齒秘訣　牙膏＋珍珠粉乾刷很管用

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▲▼曾黎美齒秘技。（圖／翻攝自小紅書/曾黎）

▲飾演母女的曾黎和趙露思戲後成為好閨蜜。（圖／翻攝自小紅書/曾黎）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思母親，有「最美媽媽專業戶」之稱的47歲女星曾黎，日前在《小紅書》中分享自己的美齒秘招，讓你新的一年放心笑口常開，整個人更有自信。

▲▼曾黎美齒秘技。（圖／翻攝自小紅書/曾黎）

#觀察牙齒健康狀態

平時照鏡子、刷牙時，可以檢視一下自己的牙齦顏色，健康應呈現粉紅色，若呈現暗紅或是偏黑色，代表牙齦處於發炎狀態，若牙齒同時伴隨著發軟或是酸痛現象，就應盡快就醫。

#潔牙工具（牙線和沖牙器）

曾黎分享若是在飯後沒有條件刷牙的情況下，可以利用牙線簡單清理口腔，小巧方便攜帶，睡覺前可以先使用沖牙器將牙齒中的殘渣沖乾淨後再刷牙，就可以增加口腔清潔度。

▲▼曾黎美齒秘技。（圖／翻攝自小紅書/曾黎）

#油拔法漱口

家中備有椰子油，將固態椰子油一匙放入口中，含在嘴中慢慢融化並漱口，能感受到椰子油的清香，對於口腔健康也很有助益，很建議早上睡醒後使用。

▲▼曾黎美齒秘技。（圖／翻攝自小紅書/曾黎）

#牙膏+珍珠粉清潔牙齒

擁有一口美齒的她，提醒大家避免暴力橫式刷牙，若手法太粗暴，則容易傷害牙齒，平時她刷牙會在牙膏上再加一點可食用的珍珠粉直接乾刷，能幫助發揮牙膏最佳清潔力。

#每日叩齒鍛鍊

為了保持牙齒健康，她每天都會進行護齒鍛鍊，首先先緊閉口唇，讓上下排牙齒有節奏的碰撞，每組36下，每天3組，防止牙齒的骨骼退化，讓牙齒更加堅固。

►「天王嫂」方媛教你居家健身3招　改善腹部贅肉超有感

關鍵字：

曾黎, 美齒, 趙露思

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