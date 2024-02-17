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降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 讓你輕鬆瘦下來

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▲▼降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 。（圖／Unsplash）

得舒飲食能夠輕鬆上手，對健康也好處多。（圖／Unsplash、翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

年後變胖又不想再繼續嘗試斷食瘦身，營養師高敏敏建議不妨試試「得舒飲食」，她解釋通常得舒飲食只會分享給高血壓患者吃了降血壓，但一般人實行對健康也好處多多，像是減輕體重、降低罹癌率、不易罹患憂鬱症等，現在就一起來了解如何吃！

▲▼降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

什麼是「得舒飲食」呢？營養師高敏敏解釋，這名字是從「DASH Diet」中的DASH而來的，「DASH」則是「Dietary Approaches to Stop Hypertension」的縮寫。

▲▼降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#以原型全穀雜糧替代精緻澱粉

可以把日常吃的白米飯和麵條，換成地瓜、馬鈴薯、南瓜、糙米飯等食材。

▲▼降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 。（圖／Unsplash）

#烹調時選擇植物油&每天一湯匙的堅果

#每天吃2.5碗蔬菜＋5拳頭水果

蔬菜水果請秉持著多樣化、不挑色原則，多色蔬果能攝取的營養素更為豐富。

▲▼降低罹癌率！營養師教你「得舒飲食」 。（圖／Unsplash）

#每天攝取2杯乳製品

像是牛奶、優酪乳、優格、起司等都可以選擇。

#紅肉改白肉和豆製品

避免吃紅肉（牛肉、豬肉、羊肉），可以改為白肉（雞肉、魚肉）和豆製品，每天吃小於或等於6份。

除了以上大原則，建議少吃甜食、加工肉類、肥肉、含糖飲料以及避免重口味，甜食部分建議將含精製糖甜點用水果替代 。

營養師高敏敏表示，「得舒飲食」其實沒有太多限制，主要就是「多吃未精製全穀、蔬菜、水果以及補充乳製品、攝取白肉」就能控制血壓跟很多飲食好處，但像是糖尿病友要控制水果攝取量，對於控鉀的腎臟病友也較不利，想要執行的朋友建議可以和營養師或醫師諮詢之後再進行。

►喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

關鍵字：

得舒飲食, 營養師, 減重, 健康, 飲食法

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