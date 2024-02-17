【廣編】卡地亞品牌形象大使提摩西夏勒梅　出席《沙丘》紅毯再度佩戴專屬訂製款高級珠寶項鍊

▲卡地亞珠寶一直是提摩西·夏勒梅在重要時刻的首選，出席電影《沙丘》電影紅毯，又再度佩戴獨一無二的曠世巨作。

圖、文／卡地亞提供

繼去年卡地亞品牌形象大使提摩西·夏勒梅Timothée Chalamet佩戴專屬打造的繽紛卡地亞訂製高級珠寶項鍊出席電影首映紅毯後，此次提摩西·夏勒梅Timothée Chalamet出席電影《沙丘》電影紅毯，又再度攜手打造獨一無二的曠世巨作。

與先前作品呈現強烈對比，此次品牌設計工作室和巴黎工作坊攜手合作打造的第二件作品，以《沙丘》電影本身呈現的美學為靈感，這件藝術作品探索了自然和活力的複雜性，將我們帶到了一個對比和極端的境界。透過900多顆彩色寶石交織成電影意象：發光的黃色和火紅的橙色鑽石讓人想起意象鮮明的沙漠與陽光，神秘的藍寶石則像綠洲及弗雷曼人洞悉的銳利藍眼睛一樣刺穿大地，而深黑色的縞瑪瑙則暗示著沙漠深處的秘密，尖晶石與倒置鑽石有如尖峰險越的場景。對比

鮮明的精湛細節但最終卻帶著宇宙神秘平衡的創意壯舉。

提摩西·夏勒梅表示「卡地亞作品一直是我重要時刻的首選，Marie-Laure Cérède和我以獨特視角詮釋以卡地亞風格喚起沙漠和沙丘的嚴峻之美 ， 與我們第一次合作的糖果色魅力作品形成巧妙對比。」

