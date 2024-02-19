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9款「平價護唇膏」網推有感保濕！撫平唇紋、不起死皮通通百元價

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文／美人圈

不管喝多少水、塗多少唇膜，唇瓣就是很乾？隨身攜帶護唇膏就變得非常重要，不僅能使唇瓣不起死皮、也會使後續口紅上色更好看均勻，以下盤點網友心中有感保濕的平價護唇膏，用最少的錢，給予唇瓣最潤澤的照顧！

平價護唇膏推薦

雪芙蘭 奢華奶霜潤澤護唇膏

膏體是極致的奶霜感，價錢最可愛！因此非常能扒在嘴唇，滋潤度極高，且沒有黏膩感，共推出三款味道，包含無味道、洋甘菊與蜂蜜，潤澤度有些許上的差異，但其實非常接近，也因膏體的柔軟親膚度高，若碰到溫度較高的時候，可能會出現膏體變軟的狀況。

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲雪芙蘭奢華奶霜潤澤護唇膏，NT$129。（圖／雪芙蘭）

日本近江兄弟 深層保濕薄荷潤唇膏

乳霜質地超貼膚！一抹上去嘴巴立刻變得水潤，且持久度與潤澤度都很不錯，擦起來有薄荷涼涼的感受，甚至可維持20分鐘以上，非常適合在溫度高的工作場域、夏天使用，最棒的是還有防曬係數，確保唇部不因紫外線變得乾燥、暗沉。

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲日本近江兄弟深層保濕薄荷潤唇膏，NT$159。（圖／日本近江兄弟）

曼秀雷敦 頂級濃潤柔霜潤唇膏

推出多款，無味道、有味道通通有，甚至會推出限定口味，滿足收集控的心！當然也不只是口味吸引人，深度保濕潤澤唇瓣的能力也很強，添加3重賽洛美保濕因子及8重保濕精華，可以完美包覆、滋潤唇瓣，擦上去整個嘴巴立刻潤潤的、彈嫩欠親！

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲曼秀雷敦頂級濃潤柔霜潤唇膏，NT$199。（圖／曼秀雷敦）

施巴 嬰兒護唇膏

極度敏感唇可試！這款是針對寶寶設計的護唇膏，可想見其成分的溫和，添加乳木果油、荷荷芭油來防止乾裂與柔嫩唇瓣、植物蜂蠟潤澤修護，以及添加維生素E，形成保護膜，並通過歐洲防敏認證，用起來安心又無負擔！

 ▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲施巴嬰兒護唇膏，NT$180。（圖／IG@sebamed_taiwan）

Blistex 碧唇 舒敏修護潤唇膏護唇膏

成分簡單卻不失保濕功能，通過嚴格的過敏測試！無色又無味，透明帶Q感的質地，介於膏狀與果凍狀之間，抹在唇瓣不拉扯的同時，膏體還能輕輕覆在唇部，非常舒服貼膚，甚至有網友說：「這款是目前此生摯愛！」

 ▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲Blistex 碧唇 舒敏修護潤唇膏護唇膏，NT$149。（圖／IG@blistextaiwan）

innisfree 芥花糖蜜超保溼護唇膏

超級乾唇、怎麼保養都很乾的人必試！這款含有清淨濟州油菜花蜜和油菜子油，雙重油脂配方，能讓肌膚形成有效的保護網，也因此保濕力超群，且不僅表面緩解唇部乾燥，更能深度改善。

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲innisfree 芥花糖蜜超保溼護唇膏，NT$260。（圖／innisfree）

URIAGE優麗雅 保濕護唇膏

撫平唇紋超有感！來自法國的保養品牌，產品成分單純有效，是特殊膚質與修復中肌膚的蜜糖保養，這支唇膏沒有味道，在潤澤程度上恰到好處，不會過厚黏，但也不會清爽到塗抹時會拉扯唇紋，保濕力卻很長效，更有不少網友表示：「有唇紋的真的要買！真的有效！」

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲URIAGE優麗雅 保濕護唇膏 4g，NT$350。（圖／URIAGE優麗雅）

1028 胺基酸健康極潤護唇膏

一樣沒有味道！1028不僅底妝、眼影等彩妝好用，這款護唇膏可說是默默熱賣的黑馬，舒服的奶油柔潤質地，簡單一抹就能溫潤的扒在唇瓣上，更添加胺基酸與多重保濕成分，滋潤感長效、不會過一下子就變乾，晚上厚塗當唇膜也很適合。

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲1028 胺基酸健康極潤護唇膏 3g，NT$199。（圖／1028）

NUXE巴黎歐樹 沁甜萊姆護唇膏

NUXE巴黎歐樹推出護唇膏了！這款添加有機親膚植物油「葵花籽油」、「大麻籽油」，一擦即可修護乾燥雙唇，舒緩、平衡與保濕一次到位，而且有淡淡地萊姆清香，超級療癒，膏體一抹就能均勻包覆在唇瓣上，保濕但不黏，後續疊擦口紅也沒問題！

▲平價護唇。（圖／翻攝自IG）

▲NUXE巴黎歐樹 沁甜萊姆護唇膏 4G，NT$420。（圖／NUXE巴黎歐樹）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 開架, 平價, 護唇膏

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