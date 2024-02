韓韶禧化妝師親授遮瑕3技巧！不卡粉底妝秒乾淨清透　加碼愛用清單

文/美人圈

底妝要怎麼上才能乾淨又清透,還把瑕疵通通遮住?韓韶禧化妝師金惠琳分享了3大技巧,從遮瑕質地的挑選、上妝的手法與技巧通通公開,畫完更能無形讓臉變得澎潤、零凹陷,遮瑕更是不厚重卡粉,還分享了自己最愛的遮瑕推薦,趕緊來看!

乾淨底妝遮瑕技巧

1.遮瑕質地很重要,不能太厚

底妝要乾淨,不僅粉底與遮瑕的順序重要,遮瑕質地更是要留意!韓韶禧化妝師金惠琳表示:「清透自然又能遮的首選是「液狀/乳液狀」,因為這樣的遮瑕足夠輕薄又帶有覆蓋力,可以很好遮蓋瑕疵,且即便長時間帶妝也不太和粉底分開或是暗沉,可以維持得比較漂亮。

▲遮瑕質地不能太厚。(圖/IG@thetoollab_official、@luna_makeup_official)

2.粉底混遮瑕,臉秒飽滿

比起打亮、選偏白的粉底色號,讓五官變立體、底妝變乾淨、提亮膚色,韓韶禧化妝師金惠琳更建議「粉底液混合遮瑕」效果更自然!方法很簡單,將白皙色號的遮瑕與平常用的粉底以0.5:1的比例調和即可。

▲粉底液混合遮瑕效果更自然。(圖/IG@luna_makeup_official)

3.畫出倒三角形,臉秒澎潤

按照上述方法混合後,韓韶禧化妝師金惠琳建議用小刷子將粉體薄鋪在「眼下倒三角」、「鼻樑」,接著用美妝蛋或化妝海綿拍開,就能做到既遮瑕又提亮,臉的立體度與飽滿度也會瞬間出來,最重要的是法令紋、眼下因凹陷產生的淚溝陰影,能很好的被修飾,而且整個妝超薄又乾淨。

▲在眼下畫出倒三角形。(圖/IG@thetoollab_official、小紅書@哈皮林Happyrim)

韓韶禧化妝師金惠琳愛用遮瑕推薦

DIOR 超完美持久遮瑕

很適合提亮!DIOR這款是乳液偏雙的柔潤質地,正是韓韶禧化妝師金惠琳認為最適合畫出乾淨底妝且帶有遮瑕力的遮瑕,特別喜歡用來混合粉底液使用,也因這款質地柔潤,因此能很好扒住肌膚、溶進肌膚且耐熱抗汗又持久!

▲DIOR 超完美持久遮瑕乳,NT$1,650。(圖/DIOR)

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕美肌修修筆

一口氣推出17款色號!是高保濕、輕盈又具有遮瑕力的質地,即便疊擦也不會厚重,特別推薦淺色調,用來提亮非常自然,少量一抹就能使淚溝、法令紋、臉上的疲倦凹陷感消失。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕美肌修修筆,NT$1,150。(圖/MAKE UP FOR EVER、BEAUTY美人圈)

hera 奶油遮瑕(CREAMY COVER CONCEALER)

超適合用來混合粉底,打造乾淨底妝!採用乳霜配方,抹開後有奶油感,非常貼膚,韓韶禧化妝師金惠琳表示這款的遮瑕力相對輕,但質地非常優秀,潤而不厚重,加上顏色調得很好,因此畫底妝時很常使用。

▲hera 奶油遮瑕(CREAMY COVER CONCEALER),韓幣45,000(約台幣1,058元)。(圖/hera)

the saem 完美三色遮瑕膏

是膏狀遮瑕當中輕薄又能遮住瑕疵的!雖為膏狀,但抹開後質地其實非常薄,同時又具備高遮瑕力,很適合用來遮深色痘印、黑眼圈等,能輕鬆遮住,使用時建議要先用手指溫熱一下表面,質地才能化得開,緊緊貼膚不卡紋、不卡粉。

▲the saem 完美三色遮瑕膏,NT$499。(圖/the saem)

eyelenol 黑眼圈遮瑕眼霜

眼霜+遮瑕的合體!韓國近期很流行「眼霜+遮瑕」的概念,讓眼下遮瑕、黑眼圈遮瑕變得更簡單,能遮又不卡紋!這款的質地潤且薄,對於細紋的撫平能達到良好的效果,外包裝顏色越深表示膏體顏色越重,可視個人黑眼圈狀況來選購,韓韶禧化妝師金惠琳也表示:「也會用來遮鼻翼、嘴角等容易泛紅、卡粉顯粗糙的地方。」

▲eyelenol 黑眼圈遮瑕眼霜,韓幣24,800(約台幣583元)。(圖/eyelenol)

