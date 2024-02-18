收服「AI教父」黃仁勳的美食地圖　每間都是超強排隊名店

文／MENU美食誌
跟著「AI教父」黃仁勳吃遍大街小巷，每間餐廳都是超強排隊美食！
春韭晴光店
台北市中山區
位於晴光市場附近，招牌菜是黃金雞湯，先用5隻雞再加金華火腿熬煮15小時成雞湯底，隔天早上再把湯底與一隻全雞、干貝、豬腳、紅棗、山藥及香菇再熬2小時。
▲春韭晴光店。（圖／美食客姑姑咕咕叫提供）
富霸王豬腳飯
台北市中山區
晴光市場的人氣店家，也是許多老饕前往尋香的經典口味，不管平假日都是滿滿排隊人潮。部位有腿扣、腿節、腳蹄3種可選擇，其中以腿扣最受歡迎。
▲富霸王豬腳飯。（圖／Simon老饕提供）
花娘小館
台北市松山區
花娘小館以川菜打出口碑，還提供上海菜和客家料理多樣選擇，其中以那個蝦、那個中卷等特色菜色聞名，還有以韭菜花炒豬肉末的蒼蠅頭也是首推必點。
▲花娘小館。（圖／小屁提供）
豆花莊
台北市大同區
創立於1965年，是寧夏夜市周邊的老字號店家，以黑糖加甘蔗製作甜香糖水，除了招牌鹽滷豆花，手工現煮的花生、紅豆，各種配料也相當值得一嚐。
▲豆花莊。（圖／wan-yu提供）
聚聚
台北市中正區
中式創意料理小館，主打台菜新食感，提供客製化無菜單料理，可依照客人預算和偏好食材做烹煮，推薦內大根牛筋燉牛肉、十全藥燉麻油雞、農夫酸菜炒牛肉。
▲聚聚中式創意料理小館。（圖／Janet Chien提供）
牛耳牛肉麵精緻麵館
台北市內湖區
內湖的人氣麵店，以牛肉麵為主打，採用牛骨、番茄熬製湯頭，牛肉、牛筋和牛百頁都燉得軟嫩入味，再搭配Q彈的拉麵與店家自製的牛辣油，鮮香夠味，相當優秀。
▲牛耳牛肉麵精緻麵館。（圖／Chun提供）
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