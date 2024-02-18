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收服「AI教父」黃仁勳的美食地圖　每間都是超強排隊名店

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文／MENU美食誌

跟著「AI教父」黃仁勳吃遍大街小巷，每間餐廳都是超強排隊美食！

春韭晴光店
台北市中山區

位於晴光市場附近，招牌菜是黃金雞湯，先用5隻雞再加金華火腿熬煮15小時成雞湯底，隔天早上再把湯底與一隻全雞、干貝、豬腳、紅棗、山藥及香菇再熬2小時。

▲春韭晴光店。（圖／美食客姑姑咕咕叫提供）

富霸王豬腳飯
台北市中山區

晴光市場的人氣店家，也是許多老饕前往尋香的經典口味，不管平假日都是滿滿排隊人潮。部位有腿扣、腿節、腳蹄3種可選擇，其中以腿扣最受歡迎。

▲富霸王豬腳飯。（圖／Simon老饕提供）

花娘小館
台北市松山區

花娘小館以川菜打出口碑，還提供上海菜和客家料理多樣選擇，其中以那個蝦、那個中卷等特色菜色聞名，還有以韭菜花炒豬肉末的蒼蠅頭也是首推必點。

▲花娘小館。（圖／小屁提供）

豆花莊
台北市大同區

創立於1965年，是寧夏夜市周邊的老字號店家，以黑糖加甘蔗製作甜香糖水，除了招牌鹽滷豆花，手工現煮的花生、紅豆，各種配料也相當值得一嚐。

▲豆花莊。（圖／wan-yu提供）

聚聚
台北市中正區

中式創意料理小館，主打台菜新食感，提供客製化無菜單料理，可依照客人預算和偏好食材做烹煮，推薦內大根牛筋燉牛肉、十全藥燉麻油雞、農夫酸菜炒牛肉。

▲聚聚中式創意料理小館。（圖／Janet Chien提供）

牛耳牛肉麵精緻麵館
台北市內湖區

內湖的人氣麵店，以牛肉麵為主打，採用牛骨、番茄熬製湯頭，牛肉、牛筋和牛百頁都燉得軟嫩入味，再搭配Q彈的拉麵與店家自製的牛辣油，鮮香夠味，相當優秀。

▲牛耳牛肉麵精緻麵館。（圖／Chun提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 黃仁勳, 美食, 春韭, 富霸王豬腳, 花娘小館, 豆花莊

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