沛納海直覺式設計一看就懂　實用年曆錶輕鬆上手

▲沛納海Radiomir Annual Calendar鉑金年曆錶，1,781,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）簡潔俐落的設計風格深受錶迷喜愛，即使是複雜功能錶款，也以清晰易辨的直覺式設計呈現，新款綠色太陽紋漸層面盤的Radiomir Annual Calendar年曆鉑金腕錶正是最佳代表作，招牌的三明治面盤上日期與星期窗並列顯示於3時位置，月份則由3時方向的固定箭頭指示外圈轉盤，9時位置為小秒盤，讓人輕鬆讀取所有資訊。





▲沛納海Radiomir Annual Calendar紅金年曆錶，1,207,000元。

Radiomir Annual Calendar年曆腕錶採用沛納海P.9010/AC 自動上鍊機芯，年曆機制會自動切換30或31日，每年只需在二月底調校一次，在完成月份與日期設置後，按下錶殼左側調校器即可修改星期，操作相當簡易，共有鉑金材質的綠色面盤款式，以及藍色面盤的紅金年曆錶。





▲Blancpain限量50只的龍年Villeret中華年曆腕錶。（圖／Blancpain提供，以下同）

Blancpain則依循自2012年起的傳統，每年推出限量的Villeret中華年曆腕錶，巧妙將複雜的中華年曆與公曆日期、月相結合，今年恰好邁入第2個12年周期，打造綠色大明火琺瑯面盤的龍年限量版，從錶背可欣賞鐫刻祥龍圖案的紅金自動盤，兩側各鑲嵌一顆紅寶石，並飾以「甲」與「辰」二字，限量50只。





▲Blancpain龍年Villeret中華年曆腕錶的紅金上鍊自動盤上鐫刻祥龍。