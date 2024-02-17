梅西亮炒到7000萬的「錶王」　挨罵不受影響與辣妻約會

▲梅西一身帥氣裝扮搭配PP錶，與嬌妻安托內雅約會。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）4日隨所屬球隊「邁阿密國際」在香港與香港隊舉行表演賽，他全程坐板凳未上場，卻在3日後於日本與神戶勝利船的友誼賽登場踢球，讓大陸球迷集體炸鍋，後續效應持續發酵，繼杭州體育局之後，北京足協也發布聲明目前沒有舉辦梅西相關比賽的計畫，代表他原定3月在中國的兩場友誼賽已取消。不過他心情似乎不受影響，繼續盛裝與老婆安托內雅（Antonella Roccuzzo）開心約會，手腕上戴著被炒到7000萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）限量錶，襯天王身價。





▲梅西佩戴PP於2021年紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

身家上百億元的梅西收藏許多名錶，包括PP於2021年紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，限量170只引起名流富豪搶購，楊紫瓊老公尚陶德在馬來西亞幸福島舉辦的婚宴上，也戴上同款錶。





▲安托內雅是Tiffany & Co.擁護者，情人節當天大秀Tiffany HardWear與Lock系列珠寶。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

不僅梅西愛上Tiffany Blue色調的錶款，老婆安托內雅也是Tiffany的忠實粉絲，出席公開場合總是戴著閃亮的Tiffany珠寶，情人節當天也分享身穿低胸紅色洋裝配HardWear系列耳環、Lock手環的性感美照，她手拿著夢幻的Tiffany Blue Box露出燦爛笑容，為品牌做最佳宣傳。

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