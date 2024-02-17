營養師曝「胃食道逆流」要避開7大NG食物！常咳嗽、脹氣也要小心

▲營養師分享避免胃食道逆流，先避開7種NG食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

「喝咖啡吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎？」這句廣告詞相信大家都不陌生，或許你沒發現，其實你也有胃食道逆流狀況！知名營養師高敏敏就指出，其實台灣平均每4人就有一個人有胃食道逆流，而胃食道逆流症狀不只有「火燒心」，還有其他8種症狀，她也進一步分享想避免胃食道逆流要注意的7大NG飲食，快來看看你中了幾種。

首先高敏敏表示，胃食道逆流的典型症狀，常見的就是胸口灼熱，也就是俗稱的「火燒心」，還有胃酸逆流，除此之外，還有許多不適感，像是以下8種非典型症狀。

＃早上聲音沙啞



胃酸逆流到喉嚨，造成聲帶受損。

＃常咳嗽、清喉嚨



胃酸刺激氣管，引發咳嗽。

＃喉嚨卡，感覺有異物



胃酸逆流到氣管或聲帶，無法排除。

＃吞嚥困難



食道發炎，使彈性降低，或是感到喉嚨痛。

＃脹氣、打嗝



胃部機能變弱，易累積氣體。

＃嘴巴有酸苦味



胃液刺激唾腺，分泌大量唾液。

＃胸悶易喘



胃酸逆流，造成非心因性胸痛。

＃噁心想吐



口中苦味，導致噁心感。

若長期有以上症狀，可能就是胃部發炎、胃酸逆流造成的不適。高敏敏也進一步分享，想避免胃食道逆流，要注意以下7大NG飲食，提醒大家檢視自己的飲食習慣，有不舒服或異常，就要多多提高警覺。

NG 1：咖啡因飲料



包含咖啡、濃茶、可樂、奶茶等含咖啡因飲料，會減少下食道括約肌壓力，刺激胃酸分泌。

NG 2：難消化食物



像是糯米、麻糬、米糕、油飯等食物，容易加重胃部消化負擔。

NG 3：酸味食物



像是檸檬、鳳梨、葡萄柚、百香果、柳橙汁等酸類食物，心理感覺也會刺激胃酸分泌。

NG 4：辛辣、刺激食物



包含辣椒、胡椒、生大蒜、薄荷等食物，容易刺激胃黏膜、增加潰瘍風險。

NG 5：酒精



會降低賁門壓力、影響閉合，造成胃酸逆流。

NG 6：香菸



會傷害食道黏膜、減少口水量，加重胃酸逆流。

NG 7：高油高糖食物



像是炸物、甜點、含糖飲料，會增加食物停留在胃的時間、增加胃酸分泌。

高敏敏指出，一般而言，調整飲食＋生活並搭配適當藥物，都可有效防治胃食道逆流，如果還無法舒緩，就可能要透過外科手術治療，同時也要調整飲食生活型態，改善症狀之餘，也能減少復發，進而降低癌變、併發症風險。