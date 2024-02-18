星．變美／金世正自曝「減重菜單」　跟著吃3周減掉4kg

▲金世正有著完美比例身材。（圖／翻攝自IG/clean_0828，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

主演韓劇《社內相親》的女主角金世正擁有纖細勻稱好身材，她曾自曝在接演這部戲之前，曾經努力在3周內健康減重4公斤，一起來了解一下她的減重菜單吧！

金世正的減重菜單（早午晚會自由搭配）

#早餐

1.希臘無糖優格兩杓+水果（紅蘋果是最佳選擇，因為熱量和糖分都不高但要記得水果量不能肆無忌憚的加。）



2.黑咖啡+蛋白棒

#午餐

1.牛肉海帶麵+低卡醬料



2.沙拉一份（多攝取蔬菜，因為一份很大，不一定會全吃完）



3.一小份炒飯（盡量無油無鹽、口味清淡）



4.金槍魚豆腐壽司（胡蘿蔔、蔬菜、豆腐當作餡料，再用豆皮包起來，一餐吃4個）

#晚餐

1.紅薯+黑咖啡

2.豆腐燉高麗菜捲

金世正分享，想要減重成功，最重要的是心態，其中有3個原則很重要，首先放慢吃飯速度，細嚼慢嚥非常有用，也因為放慢了速度，能較容易感受到飽足感，當自己快要飽了，請提醒自己吃飽了，當意識到不能再吃，同時間要趕快放下筷子，讓自己說到做到。

▲金世正也曾有著可愛嬰兒肥。

當減重卡關時，她會視情況調整飲食份量，像是第一天吃多了，隔天的早餐就只吃希臘優格，不吃水果，也多給自己積極心裡暗示，告訴自己餓了很正常，反而更期待第二天體重的下降。

她也提到想要健康減重，必須規律飲食，要有固定的進食時間，這樣也有助消化，另外強烈建議找一個朋友陪你一起減重，特別針對意志力比較薄弱的人，兩人一起減重可以戶鄉監督，成效更好。