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9公尺高羽絨衣超震撼！Thom Browne讓狗狗包穿雨衣　用「渡鴉」變出服裝

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▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne打造白雪皚皚的秀場，超過9公尺的巨大羽絨衣是黑色枯樹，充滿戲劇張力。（圖 /翻攝影片）

記者林明瑋 / 綜合報導

Thom Browne在紐約發表2024秋冬系列，到底是一場秀還是一場劇？都是吧。系列靈感來自美國詩人愛倫坡 （Edgar Allan Poe） 最著名的敘事詩《渡鴉》（The Raven），超過9公尺高的羽絨大衣佇立場中，相當震撼。服裝以黑白為主色調，再用金色結尾，充滿張力，渡鴉自是要角，以剪影的姿態出現在外套、蓬裙，解構手法讓每一套作品都值得細細追究，標誌性的狗狗包則穿上了雨衣，相當可愛。

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne以敘事詩《渡鴉》為題，呈現白雪覆蓋、陰鬱的午夜，超過9公尺的羽絨大衣代表枯樹，佇立場中。（圖 /品牌提供，以下同）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）
▲狗狗包穿上雨衣，更有特色。

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）
▲美國女演員Carrie Coon擔任Thom Browne 2024秋冬秀的旁白。（圖 /翻攝thombrowne IG）

靜謐詭譎的午夜、白雪覆蓋的原野，巨大的羽絨衣是黑色枯樹，模特兒戴著渡鴉翅膀一般的帽飾、穿著羽絨燕尾大衣，端著姿態走著，孩童們從羽絨衣底下鑽出來，抱著Thom Browne著名的狗狗開始了故事。由曾出演電影《控制》、《復仇者聯盟：無限之戰》的美國女演員Carrie Coon擔任旁白讀著《渡鴉》，這首詩講述著男人強烈地思念愛人，神秘的渡鴉飛來，透過兩者之間的對話，描繪出對於愛、孤獨、渴望、無奈等等的心境。

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲宛如渡鴉的模特兒，穿著羽絨燕尾大衣開場。

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲外套上有渡鴉圖案。

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

Thom Browne從《渡鴉》變出一套套作品，西裝、襯衫、大衣貫穿著整個系列，用多樣手法詮釋這些很日常的服裝，除了剪裁的改變，也經過解構與重組，製造出層次。超大尺寸的白色大衣上繡有黑色天鵝絨的烏鴉圖案、紅白藍緞帶和有趣的粗花呢與格紋拼接出外套，繭形斗篷有白、黑兩色，搭配蝴蝶結點綴令人一眼難忘。

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲外套的背面有「Nevermore」字樣。（圖 /翻攝thombrowne IG）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）
▲巨大的金色斗篷褪下後，是金線開襟衫與裙裝。

拼接外套的背面寫著「Nevermore」（永不復見），那是渡鴉面對男人的癡狂，唯一的回答，最後，模特兒穿著巨大的玫瑰與渡鴉圖案斗篷，代表了金色甲蟲，斗篷褪下後，手工編織的金線開襟衫搭配馬甲洋裝及宮廷長裙，開啟了故事的新扉頁。

相較於服裝帶有20世紀初期的氣息，配件顯得現代感十足，無論高跟鞋或厚底皮鞋，都套上可拆式的防水護套，手袋也是同樣手法，mr. thom提包、肩背包皆然，Hector狗狗包則像穿了雨衣，相當可愛。

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

《渡鴉》是關於愛的故事，最後設計師Thom Browne和去年情人節辦秀時一樣，拿著大大的愛心禮盒出場，走到觀眾席送給他的伴侶Andrew Bolton，與大秀的迷離悲愴截然不同，Thom Browne帶著迷人笑容高調放閃，讓人羨慕啊！

▲Thom Browne。（圖／品牌提供）

▲謝幕時，Thom Browne抱著心形禮物盒出場。

【2024紐約大秀】

TORY BURCH

設計師Tory Burch表示：「在2024秋冬系列的創作過程中，我們繼續以新的方式探索份量與廓形，包括銳利的邊角、不尋常的材質，以及高科技運動風格的細節。」裙裝從燈罩得來幾何美感，稜角分明又柔軟，衣櫃裡一定有的夾克、連帽上衣、風衣等，從面料、比例和技術層面進行重塑。

TORY BURCH配件向來很受歡迎，Lee Radziwill系列增加了托特包與郵差包，以繽紛的配色、多種飾面，呈現出各式各樣的風格。

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲Thom Browne Tory Burch。（圖／品牌提供）

MARC JACOBS

MARC JACOBS剛在紐約發表的2024春季時裝秀，具有非常震撼的視覺效果，模特兒頂著大蓬頭、穿著不合身的寬大服裝、雙手刻意不擺動，穿梭在巨大的折疊桌椅間，彷彿洋娃娃走上伸展台。

設計師Marc Jacobs用47套服裝回顧著40年的設計生涯，許多過往作品以新的比例與手法詮釋，例如洋裝的復古輪廓、布滿圓形亮片的禮服等，刻意不合身的剪裁卻強烈地呈現出結構的力量，Venetia包大到如行李袋一般，高跟鞋很有卡通感，一切超現實，令人目不轉睛。

▲Marc Jacobs。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs。（圖／品牌提供）

►林熙蕾同框鄔瑪舒曼力挺Tory Burch大秀！自曝到紐約必做1事

►MARC JACOBS讓洋娃娃走上伸展台！服裝超級不合身　巨大蓬頭比例怪

關鍵字：

Thom Browne, The Raven, 紐約時裝周

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