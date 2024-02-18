超準心測！憑直覺選出「誰會受傷最嚴重」　秒測你的內在性格

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書

每個人性格會隨時間、遭遇到的事情而有所不同，有時甚至會有連自己都不懂自己的感覺。最近就有一個從韓網紅到小紅書的心理測驗，從直覺選出覺得「即將受傷最嚴重的人」，就能快速看透你的內在性格。

Q：你覺得下圖的4個人中，即將受傷最嚴重的人是哪一個？



1.即將掉入下水道的人



2.即將撞上大樹的人



3.即將踩到尖銳物體的人



4.即將與迎面駛來的汽車撞上的人



＊分割下為選項解析＊

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選擇1.即將掉入下水道的人



選擇1的你是個很值得信賴的人，能讓朋友說出任何秘密都都不怕被洩漏，而且喜歡與別人交談，有著凡事都很謹慎的性格。

選擇2.即將撞上大樹的人



你是一個始終如一、待人處事很老練的人，很討厭突如其來的變化，即便如此，如果真遇到不在預料中的事，還是會用自己內在的潛力發揮挑戰精神，盡可能取得好的成果。是個樂於助人的人，同時也會以行動回報他人。

選擇3.即將踩到尖銳物體的人



你們的性格很簡單直率，並且很有積極性，在沒有承受太大壓力的情況下，傾向不麻煩他人、自行解決問題。

選擇4.即將與迎面駛來的汽車撞上的人



選擇4的你經常會發現別人不容易察覺到的事情，同時還有一股在自己選擇接受的情況下，就有解決所有事情的韌性毅力。