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年紀輕輕就痛風？營養師籲少吃「3種食物」：愛喝飲料小心尿酸高

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▲▼ 營養師教少吃3食物遠離痛風。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有3類食物普林含量較高，尿酸高的人盡量少吃。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人飲食和生活習慣改變，除了三高患者日漸年輕化，也越來越多人年紀輕輕就有尿酸過高、甚至痛風的問題。營養師谷傳玲就提醒，不想痛風，飲食是一大關鍵！吃對食物能幫助尿酸降低，但若吃錯尿酸飆升，容易引發痛風發作。她指出容易引起尿酸升高、引發痛風的3種食物，平時最好少吃，尤其是第三種，大多人數人都不知道。

▲▼ 營養師教少吃3食物遠離痛風。（圖／示意圖／達志影像）

＃高脂肪肉類

包括畜肉、禽肉、海鮮等肉類，普林（嘌呤）含量都比較高，尤其肥肉有很多的脂肪和膽固醇，會加重尿酸代謝紊亂、增加痛風風險，所以吃畜肉時最好吃瘦肉就好。

另外，肉的攝取量也要控制好。如果尿酸不高的人，肉每天最多吃150g；如果尿酸已經很高了，肉每天最多吃100g，大概相當於4片涮火鍋的牛肉片＋1個掌心大小的鱸魚。而且肉的烹調盡量水煮去湯，這樣可以減少普林的攝入。

如果痛風正在發作，最好是一口肉都別吃！此外，動物的心、肝、腦、腎等內臟，包含魚卵和濃肉湯等都是普林含量特別高的食物，也都別吃了。

＃含酒精的食物

酒類會增加痛風發病的風險，除了白酒和啤酒等酒精，還包括酒釀湯圓、蛋黃派、豆腐乳等都是含有酒精的食物。因為酒精在代謝的過程中，不僅會增加尿酸的生成，還會抑制尿酸的排泄，所以最好別喝酒。不得已要喝的話，每天的酒精攝入要低於15g，相當於50度的白酒30g，或者是4度的啤酒375ml，大概就是一罐啤酒。

▲▼ 營養師教少吃3食物遠離痛風。（圖／示意圖／達志影像）

＃含糖的甜食

尤其是富含果糖的蜂蜜、含糖飲料還有水果，這是因為果糖會增加尿酸的生成，誘發痛風的發作，像是蜂蜜和含糖飲料能不喝就別喝了。

水果的部分，每天攝取量控制在2～3個拳頭是沒有問題的，但是果糖含量高的水果要盡量少吃，像是香蕉、梨子、蘋果、柳橙、龍眼、荔枝、柿子等，建議優先選擇果糖含量不高的水果，像是桃子、哈密瓜、西瓜、草莓、鳳梨、藍莓、櫻桃、李子等。

關鍵字：

痛風, 飲食, 食物, 尿酸, 營養師, 預防, 改善

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