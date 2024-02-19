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高情商社交能力養成！「簡單5招」讓你擁有好人緣

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▲▼「簡單5招」讓你擁有好人緣。（圖／Unsplash）

▲拓展人際關係有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊湊，不少人下班後就急著回家休息放空，寧可放棄社交，只願意在網路上和朋友互動，，導致即便真的面對面，也不知道如何互動來增進人際關係，網搜5個能增加人緣的好方法，若有交恐懼的話，不妨就從這邊下手吧！

#積極主動的溝通能力

不妨大方打破沉默，善用積極的溝通技巧，包括主動聆聽、表達自己的想法和感受。適時分享個人故事，讓人更容易理解你，建立更深層次的連結。

▲▼「簡單5招」讓你擁有好人緣。（圖／Unsplash）

#尊重他人

聊天的時候，不只是想讓別人聽你說，你也要重視別人的意見，尊重他們的價值觀。給予他人足夠的空間，不強迫別人接受自己的觀點，能夠促進相互尊重，增進人際關係。

#分享共同興趣

找到與他人共通的興趣或話題，這有助於建立更深的聯繫。參與共同愛好的活動，如運動、藝術或義工，可以提供更多交流的機會。

▲▼「簡單5招」讓你擁有好人緣。（圖／Unsplash）

#展現積極樂觀的態度

積極樂觀的態度通常更容易吸引人。面對困難時保持樂觀，這種正面的心態能夠感染他人，使人際關係更加融洽。

#懂得感恩與給予

學習表達感激之情，對他人的幫助或友誼表示感謝。同時，願意主動幫助他人，分享你的時間和資源，建立互惠互利的關係。當然能增進人際關係的方法不僅限以上，若你願意真誠敞開心胸與人交往，人際關係會一點一滴累積起來的。

關鍵字：

人際關係.增進人緣, 交往, 分享

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