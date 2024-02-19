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星巴克2／19指定飲品買一送一　12款限定優惠有星冰樂

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克今推特定品項買一送一，快看看想選哪一款？（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣終於有春天的感覺，星巴克今（2／19）也針對季節推出限定商品優惠，共有12款品項推出買一送一，其中包括風味那堤、紅茶與很適合今日天氣的星冰樂，上午11點之後不妨揪一下同事一起振奮整周精神，路易莎則推出長達9天的開工祭優惠，選對時間到店可享全系列飲品第二杯半價。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克2／19推出「春花璀璨 桃花朵朵開 指定品項好友分享日」優惠，今天從上午11點起至晚上8點，消費者至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。不提供優惠門市請看文末列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

而指定優惠的品項包括特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤共12款，無論是熱飲或冰涼的星冰樂都有，很適合近期日夜溫差大的天氣，早晚都可以來上一杯。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎咖啡也從2／19起至2／28期間，在每周一、二、三推出「新春開工慶」優惠，優惠當日全門市「全時段」提供全系列飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品咖啡），屆時想喝優惠咖啡再也不用趕早上11點以前啦。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館今年2月底前每周一推「會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎, 伯朗

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