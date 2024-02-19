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雙女神驚喜合作！IU新歌MV邀請湯唯「演女兒」　30秒預告全網掀討論

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實習記者施至真／綜合報導

被譽為韓國「國民妹妹」的女星IU（李知恩），日前不僅宣布要展開巡迴演唱會，也推出新專輯，除了收錄和BTS成員V（金泰亨）合作的新單曲之外，又找來青龍獎影后湯唯助陣，僅釋出31秒的前導預告，就引爆韓網熱烈討論！

▲IU湯唯合作。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

▲IU新MV〈SHH..〉邀請湯唯助陣。（圖／翻攝IG@dlwlrma，下同）

IU個人第6張迷你專輯《The Winning》中，不僅收錄和BTS成員V金泰亨合作新單曲〈Love wins all〉，並在農曆年前正式上線，讓人意想不到的是，金泰亨還不是最大驚喜，IU邀請到女神湯唯出演新歌〈SHH..〉MV，前導預告一釋出，只見湯唯坐在車內，若有所思地看向車窗外，光是MV中濃厚的電影氛圍感，及兩位女神魅惑的神情，就引起網友熱議。

▲IU湯唯合作。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

▲IU湯唯合作。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

事實上，〈SHH..〉MV中的角色設定，是邀請湯唯來演出IU的女兒。湯唯更在貼文中寫下：「S is H’s mother. H is S’s friend. There was a story about S and H.」（S是H的媽媽，H是S的朋友，這是一個關於S和H的故事），光是IU飾演湯唯媽媽的設定，就讓不少網友瞪大眼睛，相當大膽的嘗試，也讓粉絲敲碗期待整支MV將如何描繪故事線。

IU與湯唯兩位女神是在2022年《第42屆影評獎》結緣，湯唯以《分手的決心》拿下影后，IU則憑《嬰兒轉運站》獲得最佳新人女演員獎，算是相當有緣分，如今兩人正式合作MV，讓人等不及2月23日完整的MV影像公開，粉絲們非看不可啦！

▲IU湯唯合作。（圖／翻攝IG@dlwlrma）

▲IU和湯唯在2022年《第42屆影評獎》結緣。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@tangwei_mbox）

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關鍵字：

IU, 湯唯, TheWinning, SHH, MV

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