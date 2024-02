雙女神驚喜合作！IU新歌MV邀請湯唯「演女兒」　30秒預告全網掀討論

實習記者施至真/綜合報導

被譽為韓國「國民妹妹」的女星IU(李知恩),日前不僅宣布要展開巡迴演唱會,也推出新專輯,除了收錄和BTS成員V(金泰亨)合作的新單曲之外,又找來青龍獎影后湯唯助陣,僅釋出31秒的前導預告,就引爆韓網熱烈討論!

▲IU新MV〈SHH..〉邀請湯唯助陣。(圖/翻攝IG@dlwlrma,下同)

IU個人第6張迷你專輯《The Winning》中,不僅收錄和BTS成員V金泰亨合作新單曲〈Love wins all〉,並在農曆年前正式上線,讓人意想不到的是,金泰亨還不是最大驚喜,IU邀請到女神湯唯出演新歌〈SHH..〉MV,前導預告一釋出,只見湯唯坐在車內,若有所思地看向車窗外,光是MV中濃厚的電影氛圍感,及兩位女神魅惑的神情,就引起網友熱議。

事實上,〈SHH..〉MV中的角色設定,是邀請湯唯來演出IU的女兒。湯唯更在貼文中寫下:「S is H’s mother. H is S’s friend. There was a story about S and H.」(S是H的媽媽,H是S的朋友,這是一個關於S和H的故事),光是IU飾演湯唯媽媽的設定,就讓不少網友瞪大眼睛,相當大膽的嘗試,也讓粉絲敲碗期待整支MV將如何描繪故事線。

IU與湯唯兩位女神是在2022年《第42屆影評獎》結緣,湯唯以《分手的決心》拿下影后,IU則憑《嬰兒轉運站》獲得最佳新人女演員獎,算是相當有緣分,如今兩人正式合作MV,讓人等不及2月23日完整的MV影像公開,粉絲們非看不可啦!

▲IU和湯唯在2022年《第42屆影評獎》結緣。(圖/翻攝IG@dlwlrma、@tangwei_mbox)