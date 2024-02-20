fb ig video ETtoday search mobile

PUMA超萌聯名「Cheetos奇多球鞋」！趣味火橘色＋小豹紋上架就瘋搶

>

實習記者施至真／綜合報導

運動品牌PUMA這回與童年回憶中最愛的熱門零食「奇多Cheetos」，推出全新聯名鞋款，採用NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款為基礎，以奇多玉米棒零食為靈感，將品牌標誌性的亮橘色、火焰元素、豹紋融入設計風格，鞋面與鞋身藏滿各種與奇多有關的小巧思，滿滿細節，讓這款聯名鞋一上架就被瘋搶！

PUMA與美國熱門零食品牌奇多（Cheetos）合作，推出全新聯名「Scoot Zeros CHEETOS」運動鞋，以NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款Scoot Zeros為此次聯名的設計藍圖，兼具耐用性和緩衝性，無論從日常生活到球場都適合！此外，鞋盒以奇多包裝風格為靈感，像極了零食出貨時的紙箱包裝，滿滿細節非常用心。

▲puma奇多聯名。（圖／翻攝IG@pumahoops）

▲PUMA與奇多聯名運動鞋，以NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款Scoot Zeros為設計藍圖。（圖／翻攝IG@pumahoops）

整雙鞋以繽紛的亮橘色為主，象徵奇多包裝上及玉米棒的起司粉同款的經典色調，鞋身以奇多的原創角色「奇多豹（Chester Cheetah）」為靈感，點綴些許豹紋元素。鞋面頂部是PUMA的火焰設計Formstrip，鞋跟內側還有代表奇多辣起司口味的迷你火焰條，展現火辣的效果。 「Scoot Zeros CHEETOS」聯名鞋已經在2月17日上架，一上就被瘋搶，有興趣收藏的朋友，千萬要把握機會。

▲puma奇多聯名。（圖／翻攝IG@pumahoops）

▲Scoot Zeros CHEETOS滿滿奇多經典元素。（圖／翻攝puma官網，下同）

▲puma奇多聯名。（圖／翻攝IG@pumahoops）

Onitsuka Tiger 2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿，延續品牌最具代表性的MEXICO 66™ 鞋款，改以紅色條紋彰顯農曆新年氛圍；DENTIGRE™ LS 鞋款則是品牌標誌性傳統網球鞋款的現代演繹。DENTIGRE™ LS以FLYTEFOAM™ PROPEL 中底以提供更好的缓震性和回彈性，均將中華文化中象徵和平與吉祥的红線元素融入設計之中，以流暢的線條感呈現出龍的奔腾姿態。

▲puma奇多聯名。（圖／翻攝IG@pumahoops）

▲Onitsuka Tiger2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿 。（圖／品牌提供）

New Balance本季則邀請品牌大使IU（李知恩）出鏡演繹2024春季新品，她穿著NB ATHLETICS棒球外套與寬鬆短袖上衣，鞋款則是選擇國民鞋款574，以米白色為主調，鞋跟處更有粉色系點綴，自帶甜美感，並打造一貫的清新自然風格。

▲IU搶曬New Balance春季新品 。（圖／品牌提供）

►追黃色小鴨必踩點5家「高雄咖啡廳」！秒到日本、馬爾地夫美照拍不完

►Rosé生日造型鬆弛感藏不住！素顏搭「3配件」一秒變高級

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠 

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

puma, 奇多, Cheetos, 聯名鞋, ScootHenderson, ScootZerosCHEETOS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒

2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒

IKEA復刻1967年「減壓椅」讓客廳很時髦　一上市就缺貨 不運動也能瘦！營養師教「年後減肥」5重點：飯前先做1事 生理期這樣吃！營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 Jolin蔡依林拿下Valentino代言！穿超高衩辣秀美腿與孫藝真「炫腹裝」比美 超準心測！憑直覺選出「誰會受傷最嚴重」　秒測你的內在性格 千頌伊駕到！全智賢大衣短靴帥爆了　穿棉褲搭機更舒服 星巴克小針織包被掃貨！淺黃綠能裝水壺和手機超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面