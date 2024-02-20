PUMA超萌聯名「Cheetos奇多球鞋」！趣味火橘色＋小豹紋上架就瘋搶

實習記者施至真／綜合報導

運動品牌PUMA這回與童年回憶中最愛的熱門零食「奇多Cheetos」，推出全新聯名鞋款，採用NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款為基礎，以奇多玉米棒零食為靈感，將品牌標誌性的亮橘色、火焰元素、豹紋融入設計風格，鞋面與鞋身藏滿各種與奇多有關的小巧思，滿滿細節，讓這款聯名鞋一上架就被瘋搶！

PUMA與美國熱門零食品牌奇多（Cheetos）合作，推出全新聯名「Scoot Zeros CHEETOS」運動鞋，以NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款Scoot Zeros為此次聯名的設計藍圖，兼具耐用性和緩衝性，無論從日常生活到球場都適合！此外，鞋盒以奇多包裝風格為靈感，像極了零食出貨時的紙箱包裝，滿滿細節非常用心。

▲PUMA與奇多聯名運動鞋，以NBA籃球選手Scoot Henderson的簽名鞋款Scoot Zeros為設計藍圖。（圖／翻攝IG@pumahoops）



整雙鞋以繽紛的亮橘色為主，象徵奇多包裝上及玉米棒的起司粉同款的經典色調，鞋身以奇多的原創角色「奇多豹（Chester Cheetah）」為靈感，點綴些許豹紋元素。鞋面頂部是PUMA的火焰設計Formstrip，鞋跟內側還有代表奇多辣起司口味的迷你火焰條，展現火辣的效果。 「Scoot Zeros CHEETOS」聯名鞋已經在2月17日上架，一上就被瘋搶，有興趣收藏的朋友，千萬要把握機會。

▲Scoot Zeros CHEETOS滿滿奇多經典元素。（圖／翻攝puma官網，下同）

Onitsuka Tiger 2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿，延續品牌最具代表性的MEXICO 66™ 鞋款，改以紅色條紋彰顯農曆新年氛圍；DENTIGRE™ LS 鞋款則是品牌標誌性傳統網球鞋款的現代演繹。DENTIGRE™ LS以FLYTEFOAM™ PROPEL 中底以提供更好的缓震性和回彈性，均將中華文化中象徵和平與吉祥的红線元素融入設計之中，以流暢的線條感呈現出龍的奔腾姿態。

▲Onitsuka Tiger2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿 。（圖／品牌提供）

New Balance本季則邀請品牌大使IU（李知恩）出鏡演繹2024春季新品，她穿著NB ATHLETICS棒球外套與寬鬆短袖上衣，鞋款則是選擇國民鞋款574，以米白色為主調，鞋跟處更有粉色系點綴，自帶甜美感，並打造一貫的清新自然風格。

▲IU搶曬New Balance春季新品 。（圖／品牌提供）