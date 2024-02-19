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PUMA「焦糖鬆糕鞋」迎接IVE來台還送應援手幅！　IU同款NB574萌色登場

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記者鮑璿安／台北報導

南韓人氣女團IVE即將在3月初來台開唱，這股韓流旋風提前引爆，PUMA帶來IVE加持的全新改款SUEDE PLATFORM 厚底鬆糕鞋，擁有超百搭焦糖色，同步公開台灣粉絲應援企劃，免費送上「應援手幅」迎接偶像到來。New Balance則公開IU演繹的春季新款574，軟萌的馬卡龍新色很有活力。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲IVE是PUMA的亞太區品牌大使。（圖／品牌提供）

IVE身為PUMA的亞太區品牌大使， 2024雙方首波話題性聯名系列已經登場，本次重點是經典人氣鬆糕鞋 Suede Platform 亮麗改款，延續復古的麂皮元素，鞋側融入創新的雕刻破格跳豹，加上燙印金色字樣提升質感，並提供四色寶寶藍、櫻花粉、牛奶米及經典黑，搭配焦糖厚底打造強烈美學。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲INFUSE 系列服飾以及 DARE TO 帥辣潮裝，以粉黑兩色作為主要穿搭主題。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲人氣鬆糕鞋 Suede Platform 。（圖／品牌提供）

IVE也搶先在形象照中穿著粉黑色調的甜辣系運動裝擺拍，格外引人注目，同時PUMA 台灣特別帶來應援企劃，即日起至 3 月 17 日，來到實體門市購買 IVE 團員任一穿著款式服裝及鞋款即可獲得PUMA x IVE 應援海報乙張，單筆消費滿 $4,500 再加碼贈送限量 PUMA x IVE 應援手幅。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance邀請到亞太區品牌大使 IU (李知恩)搶曬春季新品 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款 574。（圖／品牌提供）

春季新品持續報到，New Balance本季邀請到亞太區品牌大使 IU (李知恩)穿著 NB ATHLETICS 棒球外套與寬鬆短袖上衣，為大家演繹經典不敗的美式學院風，鞋款則是選擇國民鞋款 574，以一貫清新日常的米白色為主調，更於鞋舌和鞋跟處加上漆皮異材質點綴，分別有寶寶藍以及粉色系，輕鬆裝點日常穿搭。

關鍵字：

IVE, PUMA, 聯名, 韓流, 開唱

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