2024「格雷系裸粉唇膏」淡妝必備！冷清高級感一抹就愛上

實習記者施至真／綜合報導

美拉德風格逐漸退出流行，2024年最新時尚潮流則轉為清冷時髦的「All Grey格雷系」，低調、內斂的特質，也瞬間成為時尚達人們喜愛的主流風格，無論是穿搭或妝容都要精準掌握，以下五款「格雷系裸粉唇膏」必須收藏，妝容高級感一秒提升！

格雷系唇膏推薦

DIOR 藍星唇膏＃218燕麥裸棕

萬年不敗的DIOR藍星唇膏，除了經典緞光質地，也別錯過絲絨特霧質地，奶里奶氣的＃218燕麥裸棕一抹傾心，既氣質又低調！最重要的是擦上唇膏後不沾口罩、不沾杯緣，還擁有柔霧美唇。

▲DIOR藍星唇膏＃218燕麥裸棕，既氣質又低調。（圖／翻攝DIOR官網）

Giorgio Armani 奢華絲絨雲霧唇萃＃533

Giorgio Armani奢華絲絨雲霧唇萃絲滑的質地，上唇同時擁有優雅霧面光感及高顯色的唇妝，無論是想要薄擦厚擦、或是流行咬唇妝都可以營造出全場魅力焦點，柔和粉嫩的＃533很適合肌膚白皙的女孩，直接襯出氣質感也有好氣色。

▲奢華絲絨雲霧唇萃＃533，適合肌膚白皙的女孩。（圖／翻攝Giorgio Armani官網）

MAC 超鎖吻霧感唇膏＃61獵豔粉

帶著冷色調的超鎖吻霧感唇膏＃61 MISCHIEF獵豔粉，霧面質地同時彰顯高級感，以質感杏仁烤奶色調，帶來溫柔感加倍的妝感，只要薄薄一層就很顯色！

▲超鎖吻霧感唇膏＃61獵豔粉，霧面質地同時彰顯高級感。（圖／翻攝MAC官網）

Laka 持久裸光凍唇蜜＃303 Peach Ring

打造韓妞嘟嘟唇，首推Laka的持久裸光凍唇蜜，不厚重的清爽精油質地，疊擦後展現如天生唇色般的持久裸光色澤，微帶紫調的＃303 Peach Ring，一抹顯膚色白又充滿青春活力與質感。

▲打造韓妞水光嘟嘟唇首推Laka持久裸光凍唇蜜。（圖／翻攝amiidbeauty官網）

I’M MEME 我愛唇欲柔霧唇釉＃07愛的印記

推薦入門款的I’M MEME我愛唇欲柔霧唇釉給彩妝新手，空氣感絲絨質地，上唇輕盈無負擔，超飽和的發色度，一抹顯色，擦上溫柔的＃07愛的印記，以玫瑰奶茶色展現女神姿態！

▲彩妝新手適合從I’M MEME我愛唇欲柔霧唇釉入門。（圖／翻攝寶雅官網）