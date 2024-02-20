說・流行／Miu Miu x Church's第二波雕花鞋紅什麼？捲曲流蘇與帆布更可愛

記者鮑璿安／專題報導

去年（2023）MIU MIU與英國百年皮鞋品牌CHURCH’S聯名系列獲得好評後，趁著熱度宣告帶來第二波全新風格鞋款「Shanghai」，以標誌性雕花鞋融合MIU MIU叛逆而甜美的少女風格，為當代學院風推波助瀾，而鞋款有何亮點細節、必知設計來源，一起來看看。





▲CHURCH’S X MIU MIU聯名鞋第二度登場 。（圖／品牌提供）

CHURCH’S堪稱英國的國寶品牌，於1873 年創立，標榜全手工製鞋而聞名，更曾為英國王室訂製鞋款，1999年則被Prada集團所收購，去年品牌與MIU MIU首次展開合作，以傳統品牌的正裝風注入MIU MIU所蘊含的自由精神，顛覆了皮鞋的刻板印象，是去年備受矚目的一項合作。





▲「Shanghai」以更圓潤的鞋楦，採用帆布拼接皮革 。（圖／品牌提供）

本次以 CHURCH’S在1929年推出的「Shanghai」鞋履為藍本，展現了聯名的第二篇章，在2024春夏系列中驚喜亮相，自然不羈的風格依然是精髓，據官方表示，這雙雕花鞋需要約500個步驟得以完成鞋款製作，而工藝與結構體現了現代和古典的交融。特色在於使用更圓潤的鞋楦，融入自然的色調，並將皮革拼接在具延展性的帆布上，輕微仿舊痕跡配上捲曲流蘇，鞋跟側面印製MIU MIU字樣，俏皮感油然而生，徹底打造舒適穿著感受。





▲Lengua 掌鏡的形象照。（圖／品牌提供）

CHURCH’S X MIU MIU聯名鞋會是穿搭中的亮點所在，由 Lengua 掌鏡的形象照之中，以綠意盎然的鄉村花園為背景，模特兒Matilda Liedholm與Judith Shyambala搭配清新的春夏造型，幹練中性的夾克外套疊搭翻領襯衫，精緻的皮革拼接帆布雕花鞋脫穎而出，組成學院風的最新指標。

同場加映

▲「Creeper」打造懷舊龐克與當代簡約交融的個性潮履。（圖／品牌提供）

同樣來自英國的鞋履品牌Dr. Martens釋出2024春夏新品Creeper系列，為正式和休閒的百搭選擇，運用來自 Leeds C. F. Stead 的高級 Desert Oasis麂皮重新打造，推出黑色、塞瓦納棕色兩款色選，鞋面透過異材質編織造型，混搭復古流蘇與單帶扣環，並搭載抓地力極佳的復古BEN鞋底，頗有個性玩味。