HOLA冬出清萬件商品最低5折起　迪士尼家居系列3折就入手

▲HOLA年後推出清，居家商品5折起，史迪奇系列涼感造型抱枕（右），原價699元，特價419元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季的腳步漸近，台灣知名家居品牌HOLA和樂家居以及LG電子紛紛推出限時優惠活動。HOLA即起舉辦年度「冬出清」活動，提供萬件商品5折起折扣，包括客廳、餐廳傢俱及寢具等，更有三麗鷗及迪士尼系列商品加入出清行列，推出最低3折起優惠。此外為迎接開學季，現場還有超過百項100元以下的生活好物，家有學童一定覺得超好買。

▲米勒附蓋編織紋收納籃原價199元起，特價119元起。

▲ACTONA 阿斯貝克白橡木貼皮書架（150X36.6XH90），原價8,900元，特價7,120元。

HOLA迎來一年一次的冬出清優惠，即起至3／13期間，破萬件商品5折起，包括解決收納需求的熱門商品「米勒附蓋編織紋收納籃」，以及簡單好搭配的「ACTONA阿斯貝克白橡木貼皮書架」，一向最熱賣的寢具也推出「100％桑蠶絲防螨抗菌四季被」和「恆好眠防蟎抗菌記憶枕」優惠，迪士尼系列商品也在其中，史迪奇系列涼感造型抱枕和迪士尼系列分隔雙層保鮮盒都可愛翻，現在入手最划算。

▲100％ 桑蠶絲防螨抗菌四季被（左）原價5,980元起，特價4,784元起；恆好眠防蟎抗菌記憶枕曲線型（右）原價2,280，特價1,824元。

▲迪士尼系列史迪奇分隔雙層保鮮盒，原價599元，特價299元。

為增加購物樂趣，HOLA另推出幸運轉盤抽獎活動，只要加入HOLA LINE並綁定會員，可抽萬元折價券等獎品。即起至2／24於HOLA門市單筆消費滿599元，即可獲得「HOLA龍好運招財貓燈籠」，為家中增添更多喜氣。

南韓家電品牌LG近期也推出空調換新的優惠活動。即起至2／29期間，消費者至官方線上商城購買家用變頻空調產品，並於4／30前完成產品安裝與登錄，即可獲得價值新台幣3,000元的室內機清潔保養電子券。

此外，透過LINE購物或ShopBack購買空調，還能享受額外的LINE POINTS或現金回饋，2／19前享15%回饋（上限1500點），2／20至2／29享15%回饋（上限1200點）；由ShopBack進入LG官方線上商城，即起至2／29活動期間的每週二、三、四結帳皆享現金回饋6% 無上限，其餘時間享現金回饋2%。