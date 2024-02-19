fb ig video ETtoday search mobile

HOLA冬出清萬件商品最低5折起　迪士尼家居系列3折就入手

>

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲HOLA年後推出清，居家商品5折起，史迪奇系列涼感造型抱枕（右），原價699元，特價419元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春季的腳步漸近，台灣知名家居品牌HOLA和樂家居以及LG電子紛紛推出限時優惠活動。HOLA即起舉辦年度「冬出清」活動，提供萬件商品5折起折扣，包括客廳、餐廳傢俱及寢具等，更有三麗鷗及迪士尼系列商品加入出清行列，推出最低3折起優惠。此外為迎接開學季，現場還有超過百項100元以下的生活好物，家有學童一定覺得超好買。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

米勒附蓋編織紋收納籃原價199元起，特價119元起。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲ACTONA 阿斯貝克白橡木貼皮書架（150X36.6XH90），原價8,900元，特價7,120元。

HOLA迎來一年一次的冬出清優惠，即起至3／13期間，破萬件商品5折起，包括解決收納需求的熱門商品「米勒附蓋編織紋收納籃」，以及簡單好搭配的「ACTONA阿斯貝克白橡木貼皮書架」，一向最熱賣的寢具也推出「100％桑蠶絲防螨抗菌四季被」和「恆好眠防蟎抗菌記憶枕」優惠，迪士尼系列商品也在其中，史迪奇系列涼感造型抱枕和迪士尼系列分隔雙層保鮮盒都可愛翻，現在入手最划算。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲100％ 桑蠶絲防螨抗菌四季被（左）原價5,980元起，特價4,784元起；恆好眠防蟎抗菌記憶枕曲線型（右）原價2,280，特價1,824元。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

▲迪士尼系列史迪奇分隔雙層保鮮盒，原價599元，特價299元。

為增加購物樂趣，HOLA另推出幸運轉盤抽獎活動，只要加入HOLA LINE並綁定會員，可抽萬元折價券等獎品。即起至2／24於HOLA門市單筆消費滿599元，即可獲得「HOLA龍好運招財貓燈籠」，為家中增添更多喜氣。

▲HOLA、LG年後出清優惠。（圖／業者提供）

南韓家電品牌LG近期也推出空調換新的優惠活動。即起至2／29期間，消費者至官方線上商城購買家用變頻空調產品，並於4／30前完成產品安裝與登錄，即可獲得價值新台幣3,000元的室內機清潔保養電子券。

此外，透過LINE購物或ShopBack購買空調，還能享受額外的LINE POINTS或現金回饋，2／19前享15%回饋（上限1500點），2／20至2／29享15%回饋（上限1200點）；由ShopBack進入LG官方線上商城，即起至2／29活動期間的每週二、三、四結帳皆享現金回饋6% 無上限，其餘時間享現金回饋2%。

關鍵字：

優惠, 冬出清, 家居, 家電, 空調, LG, HOLA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

看到一隻狗還是兩隻貓？超準心測分析你的個性

看到一隻狗還是兩隻貓？超準心測分析你的個性

年紀輕輕就痛風？營養師籲少吃「3種食物」：愛喝飲料小心尿酸高

年紀輕輕就痛風？營養師籲少吃「3種食物」：愛喝飲料小心尿酸高

超準心測！憑直覺選出「誰會受傷最嚴重」　秒測你的內在性格

超準心測！憑直覺選出「誰會受傷最嚴重」　秒測你的內在性格

星巴克2／19指定飲品買一送一　12款限定優惠有星冰樂 高情商社交能力養成！「簡單5招」讓你擁有好人緣 千頌伊駕到！全智賢大衣短靴帥爆了　穿棉褲搭機更舒服 9款「平價護唇膏」網推有感保濕！撫平唇紋、不起死皮通通百元價 2024新開幕百貨盤點　萬坪Lalaport、SOGO大巨蛋逛起來 5位公認「40+凍齡韓星」！宋慧喬淡妝超顯嫩、金泰希宛如女團門面 韓妞低成本除臭小妙招！牙膏＋小蘇打放水箱　每次沖馬桶都順便清污垢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面