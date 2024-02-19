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年後瘦身環球健身器材優惠現省1萬　統一時代滿3千送3百

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▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接開工新氣象，瘦身、美顏成為年後超夯話題，Global Mall環球購物中心祭「美麗迎新指南」檔期，集結健身器材、彩妝品優惠6折起；統一時代百貨台北店「春美妝」檔期也登場，指定櫃位滿3,000元送300元抵用券；高雄夢時代也針對特定美妝2／22起同推滿3,000送300優惠。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲Global Mall新北中和高島「Sandwich三明治跑步機」原價32,000元、優惠價19,999元（左）；OSIM「智能爬山機」原價29,800元、優惠價23,800元（右）。

看準新一年迎接新氣象最需要好氣色，環球購物中心統計，年後健身器材、彩妝業績增長近1成，其中又以輕巧跑步機、保濕型粉底液及眼影盤最為熱銷，為全面搶攻年後美麗商機，Global Mall特別精選多款健身器材、彩妝、輕食推6折起優惠。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲Global Mall新北中和tokuyo「i-titan旗艦摺疊智跑機」價值39,800元、優惠價29,800元（左）；高島「韻律時光機F360」原價22,800元、優惠價11,800元（右）。

近年輕巧好收納、3萬元內易入手價格的健身器材最獲青睞，新北中和推高島「Sandwich三明治跑步機」原價32,000元，特價19,999元；okuyo「i-titan旗艦摺疊智跑機」原價39,800元，特價29,800元；可提供不同傾斜角度，幫助增加運動效益的OSIM「智能爬山機」，原價29,800元，特價23,800元；高島「韻律時光機F360」原價22,800元，特價11,800元。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲PrettyAim新櫃開幕，3／10前新品8折起、部分65折優惠；Borsalini 3／10前單筆滿8,000元加贈品牌絲巾。

統一時代百貨台北店以女性客層為主打，年後也推出「春美妝」檔期，即起至2/29推出全館指定櫃位消費滿3,000元送300元抵用券，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再享8% OPENPOINT點數回饋。

統一時代百貨台北店表示今年春季改裝近30個櫃位，改裝規模更勝往年，整體改裝幅度大幅增加3成，包含服飾配件、家用家電、餐飲及保養香氛等品牌，從3／1起陸續開幕亮相，提供顧客更豐富多元的新選擇。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲Caspia LiLi 3月開幕，當月品牌精選婚紗88折。

改裝亮點包含引進網路人氣瑜珈運動服飾品牌「PrettyAim」，首度進駐百貨並推新品8折起、皮件品牌「borsalini」也到位，祭出單筆滿8,000元，加贈品牌絲巾，以上均在3／1正式開幕。輕婚紗品牌「Caspia LiLi」則在3／6開幕，當月品牌精選婚紗88折；服飾品牌「QUEEN SHOP」、皮鞋品牌「SAMBAR」、流行女裝「TOP-DO STORE」、保養香氛「乳油木之家」等都將於3月陸續開幕。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲雙全生活館3／1全新進駐。

家用家電則有「雙全生活館」、寢具「格蕾寢飾」、韓式可頌品牌「B.Lattice」、「Solema」均將在3／1登場，開幕期間格蕾寢飾開幕當月消費滿3,888元贈收納購物袋；B.Lattice購買任一口味Croffle，發IG限動標記品牌，即贈韓國超夯的扁可頌；Solema消費滿200元即可玩幸運轉盤，有機會可享買一送一。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲Solema 3.1全新開幕，消費200元即可參加幸運轉盤，最大獎享任選品項買一送一。

同集團高雄夢時代自2／22起至3／13也推出春美妝檔期，2／22起至2/29全館指定櫃消費滿3,000元送300元抵用券；3C指定店櫃單筆消費滿5,000元送300元抵用券；輕食指定店櫃消費滿5,000元送300元抵用券。若使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃當日消費單一支付滿6,000元再送300元抵用券（送完為止）。

▲年後環球購物中心推健身器材折扣，統一時代與高雄夢時代則推彩妝優惠。（圖／各業者提供）

▲統一時代百貨高雄店1F，新春情人節限定包裝的NARS花映嫣紅限量版。

關鍵字：

美妝, 健身器材, 特惠優惠, 購物中心, 開工新氣象

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