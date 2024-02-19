「當自己靠山就好」田馥甄10個人生金句　新一年活成喜歡的樣子

文／妞新聞

農曆新年後，又是新的一年開始，龍來運轉，但願過去的就讓它過去，過不去的也都過去。妞編輯特別整理田馥甄曾分享過的10個溫暖有力量的人生金句，在新的一年學著擁抱自己，踏實的走每一步路，做自己的暖陽，祝福妞妞們在未來的每一日都安好。

田馥甄暖心正能量金句

1.過去的就讓它過去，這一步當下就是未來

▲田馥甄的10個溫暖有力量的人生金句。（圖／翻攝自IG@hebe_tien_0330，下同）



邁入新的一年，要迎來新氣象！關於開運秘訣，田馥甄分享一直刻在她心上的一句話：「每一刻都是全新的開始」日子一天一天在過，每一步每一步的踏實往前，把日子過好，過去的就讓它過去，這一步當下就是未來，想要做什麼，就從現在這一刻開始。

2.體驗人生。Never say never.

每個人都有自己的舒適圈，也一定會有自己害怕、無法踏出的那一步，但如果你試著踏出那一步，可能世界就變得不一樣了。以前總鐵口斷言絕不會搭熱氣球、跳傘、高空彈跳這種東西的田馥甄，前陣子和夥伴們一起到法國度假，她試著打開自己設下的框架，克服懼高的心理障礙，在寧靜的早晨，乘著熱氣球，和太陽同步冉冉升起，眺望著如童話般的小鎮。事後更發文寫下：「體驗人生。Never say never.」雖然打臉自己曾說過的話，但也深刻感受到什麼叫學會放手，才能看見最美的一片天。

3.要在陽光下像個孩子， 能在陰天時像個大人

日子總在明與暗、光和影之間來回擺盪。要在陽光下像個孩子，能在陰天時像個大人。知道自己是獨一無二的珍貴，記得可以苦中作樂幽默詼諧。

4.一山還有一山高，當自己靠山就好

近年愛上爬山的田馥甄，翻山越嶺看遍各種風景，在高低曲折的路途，也領悟到了許多人生道理。她分享月亮還掛在天上便起身，日頭剛現身便準備起登，山裡晨間的風吹來舒爽，一口口吸吐一步步踏實，夏日汗濕的T恤都知曉。一山還有一山高，當自己靠山就好，日日月月沒煩惱。

5.一段路，可以匆匆走過，也能慢慢欣賞，好好感受

一段路，可以匆匆走過，也能慢慢欣賞，好好感受。慶幸我們還有選擇，選擇走什麼路，選擇這路怎麼走。

6.每個生命都有其苦衷，人性或許複雜，但人心也可以很純粹

無論現在的你遭遇了什麼際遇，看到了人生何種風景，我都想邀請你，今晚睡前關上燈後，閉上雙眼，對自己說：「謝謝你的誕生。」

7.經歷過的，珍惜過的，全都算數

「那些消失的事，點滴在我心裡」梅雨季會離開，夏日晝長夜短之致。藍天會來，白雲會消散。動人的繪本會翻完，沁入心脾的冰塊會融化，有什麼是恆常不變，永不消失的呢？生命開始的一剎，就步步邁向死亡。失去，一直偷偷地用進行式行進著。不怕！經歷過的，珍惜過的，全都算數。

8.時間總在不可逆的流逝著，也總在教我學習如何珍惜

不管回顧哪一年，奔向哪一個新年，時間總在不可逆的流逝著，也總在教我學習如何珍惜。新的一年也會繼續愛，繼續學。

9.用自己的配速，走自己人生的路

別人搭車是睡覺、追劇、吃東西，師姐田馥甄則是靜下心在體悟人生！窗外放映的風景好美；車廂內滿座的乘客，卻安靜得連掉下一根針都會被聽見。有一點耽溺於這樣的寧靜。擁有目的地的列車急行著，載著漫無目的的我徐行著。想到金城武說的：「世界越快，心，則慢。」用自己的配速，走自己人生的路。

10.不胡亂勉強，也不輕易責備自己

迎來40不惑之年，田馥甄分享著關於如何明辨事理而不致迷惑，還是有點困惑。只知道若想自由自在地看更多風景，隨心之所向去做自己想做的，自然得過得簡約，活得節約。學習不揮霍健康、不浪費時光、不糾結已經發生的、不擔憂還沒發生的、不胡亂勉強，也不輕易責備自己。

新的一年，希望妞妞們有師姐田馥甄的金句溫暖指引，在迷茫的人生中，能夠繼續照亮自己。在日常裡的無常，時時提醒著自己，不糾結過去，不擔憂未來，活在當下。

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