53歲李英愛接演新版《大長今》！5招凍齡保養法　起床必做一件事

文／妞新聞

韓國國民女神李英愛在2003年憑著徐長今一角，成為家喻戶曉的演員，也是不少人的美好回憶，當年《大長今》在韓創下57.8%的收視佳績，不少人都盼推出續集。1月底傳出好消息，李英愛確認接拍由韓國製作公司Fantagio製作的大型史劇《醫女大長今（暫譯）》，劇情將以長今成為醫女後的故事為主軸，暫定明年年初播出，讓人開始期待劇集播出。

▲李英愛憑著「徐長今」一角，成為家喻戶曉的演員。（圖／《大長今》劇照）

而相隔21年後李英愛將再度扮演長今，外貌和肌膚狀況都沒有大變化，難怪會被譽為「氧氣美女」，以下5個其凍齡護膚法，大家不妨學起來！

《大長今》李英愛凍齡保養法

1.包包放保養品

▲李英愛年過50美貌依舊。（圖／翻攝自IG@VOGUE KOREA）

李英愛都經常在社交平台上分享素顏或淡妝相，可見她臉上依舊白皙。而李英愛曾分享過自己會把護膚品隨時備著，包包及床頭都會放一隻精華，方便隨時保養，或肌膚乾燥時進行急救。這個方法非常適合懶女生或是常常忘記要塗護膚品的女生，隨時補塗。

2.每日最少喝2公升水

▲李英愛的凍齡秘訣。（圖／IG@leeyoungae0824，下同）

李英愛曾表示皮膚很薄，容易乾燥，所以她很重視補水。李英愛每日一定會飲用2公升水，保持體內水分充足，另外更提到自己每日一起床就會先喝一大杯溫水，這樣可以幫助促進腸胃的蠕動，排出積聚在身體裡的毒素。除了白開水外也會喝檸檬水，檸檬富含維他命C，可幫助抗衰老及代謝黑色素，肌膚自然會變得白滑透亮。

3.吃葡萄使肌膚變透亮、維持好體態

在初出道的李英愛是有一點點嬰兒肥，而為了在螢幕前維持好體態，她就在訪問中分享自己的葡萄瘦身方式，成功減掉嬰兒肥及瘦了6KG，肌膚也會跟著變透亮！

葡萄瘦身方式：以葡萄代替午餐或晚餐，每次只吃一串葡萄，約12至14粒，連皮一起吃。這樣只有30卡路里，而且葡萄的營養集中在葡萄皮當中，含多酚類與花青素，這兩種營養素能抵抗自由基、延緩衰老及增強免疫力，難怪李英愛會越吃肌膚越透亮！

4.清淡及營養均衡的飲食習慣

李英愛婚後育有一對雙胞胎，在懷孕間曾一度體重飆升，但都成功在生產後回復體態。主要是靠她平日很注重清淡飲食及食物的營養攝取，避免吃重口味及生冷的食物，這樣可減少出現水腫情況及降低對肌膚的刺激。另外李英愛也經常進食富含維他命C的食物，有助肌膚維持透亮！

5.愛喝薑茶和綠茶

李英愛曾分享因為自己是屬於虛寒體質，所以經常喝熱薑茶，有很好的驅寒及燃燒體內脂肪的功效，亦能促進血液循環，臉上氣色也自然變得紅潤健康。除了薑茶外，綠茶也是李英愛另一種愛喝的飲料，而綠茶也是好處多多，富含多種營養素，有抗氧化、消水腫、幫助消化及多重功效，難怪李英愛這麼愛喝！

文章授權轉載自《香港01》

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