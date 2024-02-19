外食族看過來！營養師點名便當「不起眼配菜」營養價值卻超高

▲便當配菜學問大，很多看似沒誠意、不起眼的菜色，其實富含營養。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是便當一族嗎？雖然便當配菜的某些菜色不太討喜，但營養師高敏敏表示，即便是外食，便當菜認真挑其實也很有營養，她就點名胡蘿蔔炒蛋、洋蔥炒蛋都很棒，長得超不起眼，像極了電話線的海茸更是超乎想像的營養。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#紅蘿蔔炒蛋

當紅蘿蔔中的脂溶性β-胡蘿素和油脂混合後，能更好釋放營養，再搭配上雞蛋的卵磷脂，就可以相輔相成，成為一道有營養的菜色。

#洋蔥炒蛋

洋蔥炒蛋吃起來清甜，對於鞏固保護力也很棒，抗氧化、抗發炎的能力也很好。

#海帶

常見的海帶富含礦物質碘，可幫助寶寶的頭腦發育，建議孕媽咪可以多補充。

#毛豆炒豆干

毛豆炒豆干含有豐富蛋白質，健身增肌者特別適合補充，同時幫助修復肌肉，毛豆中的膳食纖維也可以提升飽足感，幫助刺激腸胃蠕動。

#海茸

外觀不起眼又像電話線的海茸，在便當中很常見，但其實它富含維生素A能幫助提升免疫力；礦物質鈣、鎂可以強健骨骼；維生素B群則維持代謝健康；更含有褐藻醣膠、藻褐素等，近年研究證實可降低慢性病、心血管疾病及癌症風險的營養成分。

#三色豆

而大家認為很沒誠意的三色豆，紅蘿蔔含有維生素A、β胡蘿蔔素，可以守護黏膜健康；澱粉類的青豆仁也有豐富膳食纖維，可以跟精緻澱粉替換著吃，玉米則含有葉黃素、玉米黃素，是3C族及辦公族必備的營養之一。

#螢光咖哩

螢光咖哩之所以會有像螢光的顏色，是因為咖喱本身有薑黃素，也可以當作天然色素，這款配菜屬於高澱粉區，因為咖哩往往會勾芡或是添加馬鈴薯，會增加整體的澱粉量。

#辣筍、菜脯等

營養師提醒，便當內的辣筍和菜脯因鈉含量較高，長期吃過多易導致水腫負擔、高血壓等，因此食用勿過量。