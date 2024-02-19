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生理期這樣吃！營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來

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▲▼營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 。（圖／Unsplash）

▲攝取藍莓可幫助排除私密處細菌。（圖／Unsplash，以下同

記者曾怡嘉／台北報導

女生每個月的生理期都會流失不少血，因此趁著經期吃對食物補身是必須的，營養師高敏敏表示，女生的月經前中後期都有不同的營養素需求，跟著專家吃就沒錯！

▲▼營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 。（圖／Unsplash）

#經期前

經期來之前，不少女生都會有代謝變差、水腫的症狀，心情情緒起伏大，也容易為一些小事情感到焦慮，這時建議多補充好的蛋白質、鈣、鉀、色氨酸、膳食纖維，幫助平穩心情 維持排便順暢，可以從香蕉、蔬果、紅豆水、鮭魚、雞湯下手。

▲▼營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 。（圖／Unsplash）

#經期中

經期來的時候，腹部容易會有悶悶脹脹的狀況，也有人會伴隨著經痛、頭痛，甚至是拉肚子，建議可以多補充鈣質、薑類、莓果類、含果膠食物。像是薑類可以幫助改善手腳冰冷；而莓果類可以排除私密處細菌，容易軟便的人，可以吃含果膠食物，有助便便成形，建議多吃薑汁紅豆湯、藍莓、薑絲蛤蠣湯、芝麻牛奶、黑巧克力、蘋果等食物。

▲▼營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 。（圖／Unsplash）

#經期後

經歷了將近一周的經期，這時候更要好好補充營養，幫助補回經期流失的鐵質和營養素，營養師高敏敏分享，這時候把身體顧好了，下一次的經期才會比較順暢，建議多補充鐵質、維生素C、溫和四物飲，可以從鴨血、牛肉、紅莧菜、奇異果、四物飲、芭樂中取得。

高敏敏也貼心提醒，除了經期前、中、後多補充營養之外，記得平時也要少吃高糖高油甜點、炸物、辛辣食物、酒類、生冷食物，好好照顧自己才能和經期和平共處。

關鍵字：

月經, 飲食, 營養師

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