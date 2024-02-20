一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

有些人平時看似很獨立，一個人吃飯、看電影都沒問題，但一旦談起戀愛來就像變了一個人，每天都想黏在另一半身邊，尤其有些男生反差更大！微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開戀愛時超黏人的3大星座男，越是愛你就越會黏著你。

Top 3：雙魚座



不只是雙魚女愛浪漫、對愛情有期待，其實雙魚男也一樣，尤其雙魚對於感情的想法常會過於理想化，甚至有不少雙魚男會過份感性、忽略現實，所以很難扛起生活的需要。加上雙魚很需要別人的注意和關愛，也因此他們很容易什麼都不管，只想要求對方多愛自己一點、多展現一點，另一半不黏著他們，他們就覺得你不愛他，就覺得寂寞，但每個人除了愛情還需要生活，所以就很容易在這方面產生矛盾和衝突。

Top 2：天蠍座



天蠍座也是性格比較敏感、缺乏安全感的星座，所以猜疑心比較重，一有點風吹草動，他們就會自己腦補出一齣大戲，也因此天蠍男對於另一半的佔有慾很強烈、容易吃醋，另一半跟異性說話久一點，他們的臉色可能就不好看了。但這一切都是因為他們太在乎又太害怕失去另一半，所以常會想黏著另一半，但這樣的狀況不僅會讓另一半困擾，其實天蠍男自己心裡也很煎熬，但又不知如何解決。所以對天蠍男的另一半來說，幫他們建立安全感是最重要的一部分。

Top 1：巨蟹座



心思細膩的巨蟹座，本來就非常缺乏安全感，很容易胡思亂想，尤其是巨蟹男，特別喜歡查勤，如果另一半不願意，他們就會覺得對方有什麼在瞞著他們，而當巨蟹座的腦洞一開，絕對沒好事。巨蟹座就是很容易多慮的人，典型的越在乎越會患得患失，所以他們會想牢牢地看好另一半，尤其巨蟹男在情感上相較於一般男生來說，又更細膩敏感，他們會在感情上尋求依賴，一旦另一半不在身邊是真的會很想對方，只想每時每刻都黏著你。