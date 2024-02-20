超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

記者曾怡嘉／台北報導

每個人都希望有好運氣，你知道你自帶哪種好運嗎？《小紅書》上就有一個超準心測，從一張圖中你看見什麼，就能測出你命中帶著什麼好福氣。



▲（圖／翻攝自小紅書）

#圖中你第一眼看到什麼呢？

A.陽光

B.天鵝

C.眼睛

-------------------------（下有詳細解說）



#挑選A 陽光的你



對你而言，家就是你的一切重心，對待家庭付出非常多，這個家帶給你滿滿的幸福。你個性坦率自然，有時候藏不太住情緒，你不太容易被他人影響， 你命中自帶的好運氣就是不服輸的精神 ，即便是逆境你也看得很開，絕對努力拚到最後一刻，否則不會輕言放棄。

#挑選B 天鵝的你

你個性溫和且與世無爭，凡事以和為貴，多一事不如少一事，你有著超強的耐力和毅力，對於環境的適應力非常強， 你命中自帶的是避開危險的運氣 ，因為對周遭事物觀察敏銳，所以即便遇到困難，你總是能化險為夷。

#挑選C 眼睛的你