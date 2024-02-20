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超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

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記者曾怡嘉／台北報導

每個人都希望有好運氣，你知道你自帶哪種好運嗎？《小紅書》上就有一個超準心測，從一張圖中你看見什麼，就能測出你命中帶著什麼好福氣。
 

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#圖中你第一眼看到什麼呢？

A.陽光

B.天鵝

C.眼睛

-------------------------（下有詳細解說）


#挑選A 陽光的你

對你而言，家就是你的一切重心，對待家庭付出非常多，這個家帶給你滿滿的幸福。你個性坦率自然，有時候藏不太住情緒，你不太容易被他人影響，你命中自帶的好運氣就是不服輸的精神，即便是逆境你也看得很開，絕對努力拚到最後一刻，否則不會輕言放棄。

#挑選B 天鵝的你

你個性溫和且與世無爭，凡事以和為貴，多一事不如少一事，你有著超強的耐力和毅力，對於環境的適應力非常強，你命中自帶的是避開危險的運氣，因為對周遭事物觀察敏銳，所以即便遇到困難，你總是能化險為夷。

#挑選C 眼睛的你

你是個做事很懂分寸的人，是公司同事和老闆信賴的好夥伴，身邊的人都很倚仗你，命中自帶著貴人運，私下的你自我保護機制很強，不輕易打開內心讓人知道，如果不想活得太累，對許多事情不要太執著，把煩惱交給時間，他會讓你慢慢好起來的。

關鍵字：

心理測驗, 福氣, 個性

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