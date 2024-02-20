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海莉比伯帶貨「唇膏收納手機殼」！順手補妝超方便　預計上架秒殺

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實習記者施至真／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）的超模愛妻海莉比伯（Hailey Bieber），擁有精緻臉蛋、姣好身材，連私服穿搭風格也成為時尚界追隨的焦點。除了模特兒角色外，海莉也在2022年成立了個人保養品牌「Rhode Skin」，近日更推出一款能夠放唇膏的「Lip Case」手機殼，商品一曝光便引起美妝迷熱議，馬上攻佔社群版面，估計一上線就會被秒殺！

海莉比伯經營個人保養品牌Rhode有聲有色，而本身就是品牌最好的代言人，近期更推出一款話題新作「Lip Case」手機殼，原來是能夠放進唇膏的手機殼，海莉也大方曬出拿著手機殼對鏡自拍的美照，展現十足帶貨力。

▲海莉手機殼。（圖／翻攝IG@）

▲Hailey Bieber帶貨個人保養品牌Rhode新作「Lip Case」手機殼。（圖／翻攝IG@haileybieber）

rhode官方IG也釋出一段海莉比伯看球賽時在補妝的影片，只見她在擦完唇膏後，隨手將唇膏放進手機殼背面，如此貼心的設計，完美解決許多人在包包中找不到護唇膏、唇彩的窘境，在海莉比伯這一波的曝光之下，也成功讓「Lip Case」手機殼成為網路上的話題首選。

這款Lip Case手機殼可以收納下Rhode品牌的唇彩與護唇膏，手機殼為矽膠材質，側邊按鍵及鏡頭外都有凸起邊框，簡約線條精湛工藝，可以極致貼合機身並保護手機防摔，許多名人、KOL也拿起rhode手機殼，並在IG上發出系列美照，Lip Case手機殼即將在太平洋時間2月27日上午9點於官網上架，估計上線就會秒殺，有興趣的朋友絕對要在第一時間搶購！

▲海莉手機殼。（圖／翻攝IG@）

▲許多名人、KOL紛紛換上「Lip Case」手機殼。（圖／翻攝IG@rikkekrefting、@juliahobbs_）

說到吸睛手機殼，絕對會想到韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo，粉絲經常能在Jisoo的美照中看見不同手機殼的身影，無論是浮誇又可愛的HELLO KITTY手機殼，還是簡約的素色手機殼，都是她穿搭中的一環！

韓國手機殼品牌Ｗigglewiggle則是主打童趣風格，像是帶貨女王Jennie、鄭恩地都曾欽點Ｗigglewiggle招牌的泰迪熊手機殼，這款可是韓網斷貨款，粉絲們必須收藏。

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關鍵字：

海莉比伯, HaileyBieber, 唇膏收納手機殼, 小賈斯汀, JustinBieber, Rhode, Lip Case

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