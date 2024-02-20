安格斯12星座一周運勢2／19-2／25　金牛熱臉貼冷屁股、射手開出小桃花

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

太陽在本周正式位移到第12宮位，再承接上周金星、火星的移轉，這周儼然呈現行星「小幅洗牌」的局勢，儘管牡羊座人際上不改人來瘋的本性，不過走跳社交圈仍需注意自己直言不諱的個性，當心某些小災禍小是非從中攪出一場風波。感情上有對象者尚且圓滿如意，能透過假日、下班之餘共渡十分愉快的休閒時光。

金牛 4.21~5.20

迎接全新龍年，金牛座明顯更想在人際上有所嶄獲，特別是本周火星10宮帶來了熊熊的動力，工作上會更積極主動的與人溝通，不過熱情不見得是好事，得當心熱臉貼到冷屁屁，有時也要多關注對方反應再出擊喔！感情方面進入小停滯，不過急躁反而會更拖慢腳步，單身者保持隨遇而安的態度，新月份期待新緣分。

雙子 5.21~6.20

原本就帶有靜不下來的天性，雙子這周活跳跳的心情更為明顯，不想天天過著一成不變的日子，火星與金星的催動下，這周趁著空檔出去走走，將能為你帶來小幸運，包括人際上有機會小小擴展出新的社交圈，感情上單身者的桃花機運連連，至於有對象的雙子，近期愈往遠方走愈能蹦出戀情新滋味兒。

巨蟹 6.21~7.21

金星、太陽紛紛移位的這周，對巨蟹座來說愛情顯然不是這周努力的重點，過度殷勤或是期待太高，反而可能掉入失望的懸崖，建議單身蟹以被動換取主動，抱著順其自然的態度反能讓你更容易被注意。此外，人際宮位也出現小警報，近期對待朋友別過於大而化之，多保有一分貼心和觀察力，才能避免種下麻煩的人際因果。

獅子 7.22~8.22

雖然太陽、金星為你帶來不少好消息，不過還是要建議這周的獅子座，對任何事都別太掉以輕心，由於火星對於本命宮位的影響力愈來愈大，近期得當心人際上的摩擦，與你最友好的人最可能出現反轉，多一點防備心對你只有好處。此時感情運勢則不減反增，情人或是身邊曖昧的感情對象，會是你的小貴人喔！

處女 8.23~9.22

受到金星、太陽的影響，向來務實、理性的你這周恐怕也會不經易流露出感性、情緒化的一面！處女座其實有著十分纖細的神經，不論感情或是人際，都要當心自己的玻璃心引發連續性的效應，尤其單身者對於「孤單」這件事特別容易敏感，與其想著脫單，不如讓自己開朗一點走入人群，提升人際互動會是近期打造好運的一大關鍵喔！

天秤 9.23~10.22

雖然整體來看，本周天秤座運勢持平，能延續上周的好運，但不好的部分也同樣傳承了下來，要特別注意金錢花費上的赤字，避免一而再的作出超乎預期的消費。這周並不適合過於高額的花費和投資，最好要減少與朋友吃喝娛樂方面的開銷，專注在工作或是課業上較佳。感情上小別勝新婚，過於頻繁的互動相處反易生口角喔！·

天蠍 10.23~11.22

吉星慢慢回歸，這周適逢太陽移位，對天蠍座來說好消息多於壞消息，不論工作或是生活，可以慢慢找回自己的活力，在人群中你的優勢與影響力也開始散發，能在人群中凝聚聲量，這段時間不要害怕自己犯錯或是被討厭，積極表現將能獲得更高評價。值得注意的是感情上要避免過於自以為是，凡是多聽多了解，才不致做出錯誤判斷喔！

射手 11.23~12.21

假期中吸飽滿滿能量的射手，看似有著豐沛的動力，實則需要當心火星引導下，不衝則已一衝就衝過頭，人際方面要避免打腫臉充胖子，做多少事就說多少話，過度膨風可能迎來謊言被戳破的窘境，不過近期射手的感情會在工作中開出小桃花，甜甜的戀情有機會在同甘共苦中萌芽，單身者不妨關注身邊打拼的夥伴。

摩羯 12.22~1.19

年假時的悠閒散漫似乎還沒回神，加上好運行星們接連的出走，這周摩羯慎防工作、金錢方面的小失誤，也要當心白忙、窮忙的狀況，必要時先讓自己喘口氣，把事情一件一件按部就班的做好，才能脫離忙碌的惡性循環。這周也要特別注意和情人、家人之間的相處，愈是親近的人愈可能出現口角！

水瓶 1.20~2.18

隨著太陽的移轉，水瓶就算還沒做好農曆年假的收心操，也會被現實逼得不得不動起來。這周的你走入忙碌指數飆高的活動期，除了工作，「滑手機」閒逛的時間將大大增加，像是時間小偷般啃蝕掉你的休息時間，這周得注意自己顧著滑手機而默默被家人、情人邊緣化的狀況，有時間最好多陪陪身邊的人囉！

雙魚 2.19~3.20

太陽進駐下雙魚迎來年初的旺運期，這周開始運勢慢慢打開，魚兒終於不必再受限於他人的價值觀，可以大膽表現、大膽表明自己的想法，特別是感情上主動出擊將能讓你成功率大增，單身者可以多出入聚會場合，能提升你的緣分值；至於有對象者，過去悶葫蘆的行徑可以消停，有想去的地方、想吃的美食儘管說出，與情人或心上人一起做開心的事，距離將大大拉近！

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