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2024精品代言人總覽！BamBam成LV品牌大使　FENDI為目黑蓮打破先例

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

包括韓流偶像、各國影星、演員等名人對於時尚帶貨的影響力不容小覷，各家精品都爭相與時下最紅的明星合作，2024年又有哪些新上任的品牌代言人呢？一起來看看。

aespa Ningning寧藝卓：Versace全球品牌大使

女團aespa忙內Ningning寧藝卓於2024年2月份正式宣布擔任Versace全球品牌大使。

今年21歲的Ningning有著音域極廣的聲線魅力，在團內相當出眾，今後將與同樣身為Versace全球品牌大使的趙露思齊名。Ningning接下新身分後開心表示：「Versace一直致力突破創意界限，積極支持勇於自信地表達自己的人，與樂壇的聯繫尤其密切。因此，我很高興能夠成為Versace品牌大使。只要穿上Versace的設計，我便能展示一種鮮明獨特的態度，不禁想與別人分享這種態度，希望他們也能自信地展示自己的長處和力量。」

GOT7 BamBam：Louis Vuitton品牌大使

Louis Vuitton於2024年2月宣布韓團GOT7泰籍成員BamBam成為新任品牌大使。

BamBam與同為Louis Vuitton品牌大使的王嘉爾皆是GOT7團內的人氣擔當，2021年BamBam以個人專輯《Ribbon》正式Solo出道，魅力席捲全球，近年BamBam與Louis Vuitton關係緊密，近兩場時裝大秀他都沒有缺席，原來正是成為品牌大使的前兆！

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）：Louis Vuitton品牌大使

Louis Vuitton於2024年於1月底宣布瑟夏羅南成為新任品牌大使，較BamBam稍早公布。

瑟夏羅南的實力派演技大家有目共睹，曾經4次提名奧斯卡，以《小婦人》、《淑女鳥》等電影獲得關注，且她空靈的外貌與湛藍雙眼，讓人不禁陷入她的魅力之中。日前瑟夏羅南以路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的嘉賓身分，出席洛杉磯舉辦的學院博物館晚宴活動，緊接著便迎來了這項好消息！

金卡戴珊（Kim Kardashian）：Balenciaga品牌大使

金卡戴珊與Balenciaga之間關係一直都很密切，曾經一起締造Met Gala輝煌時刻，並且登上伸展台走秀，這幾年以來早已為Balenciaga帶來可觀的關注度與流量，而今年初終於正式晉升成為Balenciaga品牌大使！

目黑蓮：Fendi首位日本男性品牌大使

Fendi於2024年2月宣布偶像團體Snow Man的主唱暨演員目黑蓮，正式成為首位日本男性品牌大使。

目黑蓮於2020年以偶像團體Snow Man的成員出道，並以演出戲劇《Silent》大爆紅，電影作品《月之盈虧》也得到高度評價，將來星途看好，加上高挑身形與帥氣外貌，讓Fendi一眼相中，更為他打破先例，任命目黑蓮成為品牌即將百年以來首位日本男性品牌大使。

許光漢：Fendi全球男裝大使

台灣男星許光漢於2024年1月份正式晉升Fendi全球男裝大使。

許光漢自演出《想見你》、《關於我和鬼變成家人的那件事》爆紅，魅力持續延燒，今年宣布從Fendi品牌形象大使身分，升格為全球大使等級！與美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo同時宣布擔任Fendi全球男裝大使。Fendi 2024春夏男裝系列廣告中，許光漢頂著服貼的油頭出鏡，凸顯他好看的頭形，新鮮造型讓人一眼難以認出，展現了與以往不同的時髦魅力。

(G)I-DLE宋雨琦：Fendi品牌形象大使

Fendi於2024年1月份正式宣布由韓國女團(G)I-DLE成員宋雨琦擔任品牌形象大使。

其實宋雨琦與Fendi這兩年一直保持友好關係，多次出席Fendi於世界各地舉辦的活動，像是早先她才受邀前往米蘭參加Fendi 2023秋冬女裝秀，成為秀場一大焦點，這回正式升格為FENDI品牌形象大使，雙方的關係更加穩固。

宋雨琦來自中國，2018年在韓國(G)I-DLE正式出道，2021年發行首張個人數字專輯《A Page》，2023年團體(G)I-DLE獲得2023 MAMA全球最受歡迎女團表演。不只擁有唱跳實力，宋雨琦在綜藝方面也表現突出，曾在陸綜《奔跑吧》擔任常駐嘉賓，於Mnet新綜藝節目《Mad Zenius》擔任MC，帶著多元的才華與熱情活力，期待未來將與Fendi帶來的更多精彩合作！

傑米道南（Jamie Dornan）：Loewe全球品牌大使

Loewe於2024年1月份宣布演員傑米道南擔任全球品牌大使。

傑米道南演出《格雷的五十道陰影》以性感男神的形象爆紅，但其實他也曾飾演過連環殺手、醫生、作家等諸多角色，外型與實力都備受肯定。傑米道南先前參與Loewe 2023秋冬的形象廣告，而今年他獲得創意總監Jonathan Anderson的欽點，正式宣布成為Loewe全球品牌大使，並將出鏡最新2024春夏男裝系列廣告。

創意總監Jonathan Anderson表示：「本人欣賞Jamie參演的多部電影，也很關注他的工作及動態。我們在考慮誰將擔任Lowew品牌大使的時候，他自然成為不二之選。我一直都很欣賞他的演出，有強烈的感染力又不失單純自然的魅力。」

傑米道南表示：「與明白你的幽默感、口音及道德價值的人一起，是最令人輕鬆安心的。與Jonathan合作讓我樂在其中，他有過人的才華創意，為人踏實親切，我非常感恩也很期待Loewe品牌大使的角色。」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 品牌大使

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