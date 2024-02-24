盤點泰勒絲同款街拍美包！LV、土星包、小眾品牌百搭私下各種風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

泰勒絲（Taylor Swift）正處事業最輝煌的時期，不只獲選為《時代》雜誌的封面人物，外媒甚至出現了專門的「泰勒絲記者」職位，超高人氣突破想像，而她的時尚品味想當然也成為媒體和粉絲關注的焦點，每回現身街頭都吸引大批鏡頭捕捉，而這系列街拍照也順勢成了帶貨圖輯，今天就讓我們一起看看泰勒絲的10款街拍手袋！

盤點泰勒絲同款街拍美包

Louis Vuitton Petite Malle小箱包

泰勒絲前往晚餐的路上以黑色短洋裝的俏麗造型現身街頭，搭配絲襪與高跟靴營造女人味，手裡拿著的則是Louis Vuitton的Petite Malle小箱子手袋，完成她的All Black Look！

▲Louis Vuitton Petite Malle小箱包，NT$209,000。

Manu Atelier Mini Gala Linen Suede麂皮手袋

泰勒絲不只擁有一顆土耳其小眾品牌Manu Atelier的手袋，足見她對品牌的喜愛，這回她選中的款式為Mini Gala Linen Suede麂皮手袋，素雅的包身與大衣穿搭特別契合。

▲Manu Atelier Mini Gala Linen Suede麂皮手袋，475歐元（約台幣16,000元）。

Vivienne Westwood Sibyl 土星肩背包

每次與布蕾克萊芙莉（Blake Lively）出門吃飯，泰勒絲都會精心打扮一番享受姊妹聚會，低胸綠色絲絨洋裝搭配棕色皮靴，亮眼的服裝她選搭的則是一款百搭的Vivienne Westwood手袋，上頭有著大大的金屬土星標誌，是一款內在外在都實用的手袋。

▲Vivienne Westwood Sibyl 土星肩背包，1,320英鎊（約台幣52,125元）。

Manu Atelier Ilda

泰勒絲以時髦的黑色裝扮出現紐約街頭，低調而不失亮點，搭配的黑色手袋為來自土耳其的小眾品牌Manu Atelier所推出的Ilda包款，Manu Atelier的箭頭標誌較為人所知，而此款Ilda則是以燙金字母呈現Logo，內斂質感凸顯了泰勒絲私下不流於世俗的好品味。

▲Manu Atelier Ilda，395歐元（約台幣13,450元）。（圖／翻攝自IG@manu_atelier）

Aupen Nirvana

這款來自Aupen的簡約包款，是泰勒絲和男友Travis Kelce私下約會時所背的包包，Aupen推出的黑色Nirvana包款，由新加坡設計師Skye Tan打造，以幾何弧線和純素皮革相互結合，正符合泰勒絲所支持的永續時尚。

▲Aupen Nirvana，約台幣10,800元。（圖／翻攝自IG@aupenofficial）

Aquazzura 晶鑽手提包

這款在黑夜中閃閃發亮的銀色碎鑽包，是泰勒絲和閨蜜布蕾克萊芙莉共同在市區跑趴時所背，包含它的手柄，都是以水晶珠打造，搭配上泰勒絲當天所穿的星空印花黑色小洋裝，營造出主角光環，相當適合年末派對、生日聚會。

▲Aquazzura 晶鑽手提包，NT$63,000。

Saint Laurent Cassandra鍊條包

泰勒絲在與好友吃晚餐的路上，選擇了以洋裝外罩中性西裝，露出漂亮雙腿，完成減齡而充滿女人味的打扮，肩上背的包款為Saint Laurent經典Cassandra鍊條包，少見的墨綠色現在或許已很難找到。

▲Saint Laurent Cassandra鍊條包，NT$93,500 。

TOD’S T Timeless迷你包

泰勒絲背著這款TOD’S小方包出現在紐約，和布蕾克萊芙莉、《死侍》導演Shawn Levy見面，休閒風的造型完全是女大學生的樣子。同時這款方包的T字標誌、金屬配件，以及深邃的棕咖色，又完美呈現出秋日濃郁的復古氛圍。

Stella McCartney 鱷魚紋壓花水桶包

這款包出現在泰勒絲工作一整天結束後，準備要和閨密們聚餐的路上所提的，她以學院風的迷你裙搭配黑色高跟長靴，再運用這顆鱷魚壓紋的Stella McCartney水桶包，增加高貴的氣息。

Mansur Gavriel M Frame 方包

Mansur Gavriel以水桶包聞名，不過其實他們家還有許多新鮮的設計，像是泰勒絲中意的這款M Frame Box Bag方包就比較小眾一些，設計相當簡練百搭，讓她背上身出門已不只一次。

Louis Vuitton Camara Box手袋

泰勒絲身穿寬鬆T恤搭配單車褲，以一身低調不引人注意的裝扮上街，舒適休閒的造型下，她還是不忘加入喜歡的時髦配件，那就是肩上背的一只Louis Vuitton Camara Box手袋，現在已成為了品牌的熱賣包款。

▲Louis Vuitton Camara Box手袋，NT$108,000。

Versace Greca Goddess Top Handle手提包

泰勒絲以駝色雙排扣長款皮衣搭配這款來自Versace的鎖扣包，和演員麥爾斯泰勒（Miles Teller）及其老婆Keleigh Sperry在紐約外出聚餐，馬鞍包型流暢，搭配上細緻的五金作為鎖頭，細短的背帶，襯托出整體經典簡約的風格。

▲Versace Greca Goddess Top Handle手提包，NT$51,000。

Brandon Blackwood Kendrick Trunk

而這款來自Brandon Blackwood的Kendrick Trunk手提方包，宛如一個小小皮箱般，搭配上西裝褲、跟鞋、一字領上衣，都相當有知性女人味，黑色的皮革外觀，搭配上金色的五金，堅挺的手柄顯得整體相當的有質感。

▲Brandon Blackwood Kendrick Trunk，NT$10,400。

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