柾國冰塊腹肌炸裂！在紐約中央車站超帥擺拍　CK男神魅力擋不住

記者鮑璿安／台北報導

韓流魅力持續發酵，BTS 成員柾國（Jung Kook）自去年拿下Calvin Klein全球品牌代言人身分後，終於等到由他親自演繹的2024春季形象廣告，直接把各種日常單品穿出男神氣場，還大方露出超緊實的腹肌線條，迅速引發討論！

▲Calvin Klein最新廣告的主角是柾國，取景於紐約市著名地標中央車站。（圖／品牌提供）

Calvin Klein最新廣告的主角是柾國，取景於紐約市著名地標中央車站，在攝影師Mert Alas鏡頭下，彰顯簡潔率性的男神魅力，柾國此次身穿全新Calvin Klein Jeans系列，為大家示範標準的男友風造型，透過標誌性的90s直筒牛仔褲，剪裁幹練不失復古意涵，搭配上寬鬆Monogram T恤，以顯眼的CK印花為本次設計亮點。





▲柾國演繹標誌性的90s直筒牛仔褲。（圖／品牌提供）

▲短袖襯衫、直筒牛仔褲。（圖／品牌提供）

當然柾國的表現力更突破，他以深邃雙眸直視鏡頭，索性把黑色襯衫的鈕扣全都打開，露出緊實的冰塊腹肌，一雙大長腿難以忽視，隨著鏡頭捕捉下自信的狀態，同時能夠在各種日常時尚單品輔助下，呈現當代偶像的性感魅力。





▲New Balance邀請到亞太區品牌大使 IU (李知恩)搶曬春季新品 。（圖／品牌提供）

▲鞋款 574。（圖／品牌提供）

同時，New Balance本季則邀請到亞太區品牌大使 IU (李知恩)出鏡演繹2024春季新品，她穿著 NB ATHLETICS 棒球外套與寬鬆短袖上衣，風格清新自然，鞋款則是選擇國民鞋款 574，以一貫清新日常的米白色為主調，更於鞋舌和鞋跟處加上漆皮異材質點綴，分別有寶寶藍以及粉色系，輕鬆裝點日常穿搭。