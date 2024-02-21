用喝的櫻花！日本星巴克賞櫻飲品第1彈　星冰樂加小糰子驚豔口感加倍奉還

實習記者施至真／綜合報導

日本星巴克2024年櫻花季以「CHEERS to SAKURA」為主題，推出一邊賞櫻一邊乾杯的2款櫻花風味限定飲品，其中讓少女心噴發的花見糰子星冰樂中，加入了日式傳統甜點的「日式糰子」，粉嫩亮眼實在太夢幻，快用舌尖來享受賞櫻之旅吧。

▲日本櫻花季到來，星巴克以「CHEERS to SAKURA」為主題。（圖／翻攝日本星巴克官網）

櫻花季到了，大家準備好去賞櫻了嗎！除了粉嫩綻放的櫻花林之外，也必須帶上一杯充滿仙氣的夢幻飲品，這回日本星巴克想邀請大家一起用星巴克在櫻花下「乾杯」，推出兩款櫻花系列飲品及櫻花風味甜點，而讓人眼睛為之一亮的絕對是「花見糰子星冰樂」，飲品採用白豆沙風味的櫻花醬、草莓果醬與豆醬混了打成粉色冰沙，上層擠滿鮮奶油，最後撒上三色日式小糰子，及櫻花粉色巧克力碎片妝點，外觀粉嫩亮眼，在口中感受豆香與鮮奶油交織的滋味，搭上如珍珠一般的糰子，層次口感再升級！

▲花見糰子星冰樂撒上三色小糰子，層次口感再升級。（圖／翻攝日本星巴克官網、IG@irodori_stagram）

另一款「櫻花奶霜那提」則是無添加咖啡的牛奶飲品，在熱牛奶中加入春暖花開風味糖漿及焦糖風味糖漿，同樣配上鮮奶油及櫻花粉色巧克力碎片點綴，香醇的鮮奶香氣與醇厚鮮奶油的雙重奶香實在太療癒啦，甜蜜滋味讓人欲罷不能。

▲櫻花奶霜那提雙重奶香實在太療癒。（圖／翻攝日本星巴克官網、IG@miki.in.my.room）

日本星巴克也在便利商店推出「櫻花風味果凍」，除了超有氛圍感的外包裝，就連抹茶搭配櫻花的口味，都非常有日式風味。

手搖飲TEA TOP第一味則推出新春限定的「竹香白柚飲（櫻花寒天）」，以獨特茶葉工藝製成的竹香茶，結合台南文旦柚調製，不只吸得到真實白柚果肉，還加上少女感十足的櫻花風味寒天晶球，喝一口就能嚐到茶香、酸甜柚香與口感Q彈的櫻花寒天，超級滿足，限時限店限量販售，僅供應至2月29日，咀嚼系控快把握最後時間來喝！

台灣萊爾富推出超萌超可愛的Hi Café「熊熊棉花糖」加價購活動，不僅為咖啡增加風味，也讓整杯飲品變得更可愛，吸睛度爆棚。熊熊棉花糖共有3款顏色，雖然不能夠指定顏色，但每一隻都可愛好拍，限量熊熊怎麼能夠錯過！

▲萊爾富限量熊熊棉花糖，把飲料變可愛。（圖／翻攝IG@hilife_cvs，下同）

迷客夏2024年首波新品就以新台味為主題，推出懷舊的古早味麵茶元素飲品，全系列首推這款「早安1960」，將有著穀米甜香的麵茶與綠光鮮奶融合，蹦出香醇濃郁的古早味；另一款「1960麵茶拿鐵」則加入烏龍茶底，喝起來十分滑順，加上超夯配料黃金Q角口感層次更加分！