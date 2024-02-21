fb ig video ETtoday search mobile

雙魚才第三！容易跟舊愛分分合合星座Top 3　第一名難放下最會動搖

>

▲運勢 。（圖／翻攝自fb@tvndrama）

▲容易跟舊愛分分合合星座Top 3。（示意圖／翻攝自FB@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

情人總是分分合合，有些人分開了也註定會再走到一起，然而以下星座更是秉持「舊愛還是最美」，只要舊情人出現挽回，就心軟忍不住再相信對方一次，現在就公開容易跟舊愛分分合合星座Top 3 ！

Top 3 雙魚座

雙魚座是典型心軟放不下的星座，對待愛情也是如此，沒有什麼底線，畢竟是自己愛過的人，雙魚總是會在心中留一個位置給對方，就算有傷疤也可以自己療傷。然而等待那個契機到來，雙魚也不會在意他人眼光，敢於回頭重拾舊愛，任誰看了都會佩服。

Top 2 天秤座

天秤看似能雲淡風輕面對一切，對於一段感情的來來去去從不放在心上，其實不是如此，天秤心中一直渴望著真正的愛情出現，他們敢愛敢恨的態度始終沒有變過，只要確認過對方的心意，那麼天秤會不顧一切回頭，再相信愛情一次。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座是天生嘴硬心軟，嘴上總是說不可能與前任復合，其實一旦出現在面前，看對眼了心中還是會動搖一下。對於巨蟹而言，沒有什麼事情絕對不可能發生，巨蟹會選擇去往好的地方思考，忘記過去種種的不愉快，接著重新開始迎接新生活，而且畢竟是熟悉的人，舊愛還是最美。

► 分手毫無徵兆星座Top 3！第一名沒感覺說斷就斷　想追回也不可能

關鍵字：

星座, 舊情人, 分分合合, 心軟, 重拾舊愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

草莓才排第5名！營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」

草莓才排第5名！營養師曝「農藥殘留最高水果排行榜」

美出新高度！馬思純成功甩肉30kg 每天早上一杯「小綠汁」

美出新高度！馬思純成功甩肉30kg 每天早上一杯「小綠汁」

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

難怪瘦不了！營養師揭「讓你變易胖體質」8個小習慣：開夜燈也NG 冬季頭髮變乾躁？皮膚科醫師教「護髮4秘訣」：選對枕頭套有差 雙魚才第三！容易跟舊愛分分合合星座Top 3　第一名難放下最會動搖 一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半 安格斯12星座一周運勢2／19-2／25　金牛熱臉貼冷屁股、射手開出小桃花 陳柏霖穿質感愛牌peter wu深夜飛巴黎！　宋雨琦拎FENDI摺疊包出發看秀 G-SHOCK引領綠色時尚　錶帶亮麗色彩源自廢棄食材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面