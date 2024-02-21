雙魚才第三！容易跟舊愛分分合合星座Top 3　第一名難放下最會動搖

▲容易跟舊愛分分合合星座Top 3。（示意圖／翻攝自FB@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

情人總是分分合合，有些人分開了也註定會再走到一起，然而以下星座更是秉持「舊愛還是最美」，只要舊情人出現挽回，就心軟忍不住再相信對方一次，現在就公開容易跟舊愛分分合合星座Top 3 ！

Top 3 雙魚座

雙魚座是典型心軟放不下的星座，對待愛情也是如此，沒有什麼底線，畢竟是自己愛過的人，雙魚總是會在心中留一個位置給對方，就算有傷疤也可以自己療傷。然而等待那個契機到來，雙魚也不會在意他人眼光，敢於回頭重拾舊愛，任誰看了都會佩服。

Top 2 天秤座

天秤看似能雲淡風輕面對一切，對於一段感情的來來去去從不放在心上，其實不是如此，天秤心中一直渴望著真正的愛情出現，他們敢愛敢恨的態度始終沒有變過，只要確認過對方的心意，那麼天秤會不顧一切回頭，再相信愛情一次。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座是天生嘴硬心軟，嘴上總是說不可能與前任復合，其實一旦出現在面前，看對眼了心中還是會動搖一下。對於巨蟹而言，沒有什麼事情絕對不可能發生，巨蟹會選擇去往好的地方思考，忘記過去種種的不愉快，接著重新開始迎接新生活，而且畢竟是熟悉的人，舊愛還是最美。