上班族4種職場同事要小心！太過安逸的同事也要遠離

實習記者施至真／綜合報導

想要在職場如魚得水的上班族，其實除了顧好自身工作能力及效率之外，與同事的相處更是一門大學問，千萬別以為只需要提防小人而已，儘管很難做到面面俱到，但除了管好自己，其實還有四種類型的同事需要避開，才能讓你越來越進步！

▲上班族4種職場同事要小心。（圖／翻攝unsplash，下同）



＃太愛八卦的同事要小心

辦公室的八卦，一不小心就會變成摧毀人際關係的原子彈，無論你作為被談論者或是參與者，都有可能因為八卦而與同事產生隔閡。就算只是跟要好的同事吐吐苦水，也要拿捏用詞和訴說方式。

＃不懂得提醒你錯誤的同事

人人好的同事看起來很溫和，實際上有可能只是不願意扮黑臉，像是只懂得稱讚，卻不會提醒你工作上的錯誤，可能讓原本沒什麼的小事，越錯越多，或是讓自己養成只願意聽別人的稱讚，而不願意聽到實話的狀況。

＃太安逸的同事

俗話說，太安逸的環境會使自己失去競爭力，想必一個好的工作環境會讓自己及團隊一起成長，但若是周遭的同事只求安逸過生活，就像在養老一般，那麼可能需要提醒自己打起精神，或是換個環境，避免漸漸失去競爭力而被取代。

＃相處不來的同事就不要勉強相處

在職場上遇到的人包羅萬象，肯定會遇到與你相處得宜的同事，但有些人就是合不來！這種時候避免頻率不對的人消耗你的精神，不如與這種人保持距離，僅工作上來往，避免不必要的接觸，也能避免自己產生負面能量。