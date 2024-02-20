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陳柏霖穿質感愛牌peter wu深夜飛巴黎！　宋雨琦拎FENDI摺疊包出發看秀

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記者鮑璿安／綜合報導

藝人的機場時尚總是看不膩的焦點，男星陳柏霖最近被捕捉到現身機場，準備飛往巴黎展開工作，搶先曝光的造型更是帥出新高度，以peter wu長版風衣打造時髦旅行穿搭，舉手投足散發男神氣息。而宋雨琦則出發米蘭準備觀賞 FENDI最新一季秋冬24系列女裝秀，拎上FENDI Flip摺疊包，超燒帶貨一波。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖出發巴黎工作，機場造型來自peter wu 2024春夏新品 。（圖／品牌提供）

陳柏霖演出的賀歲電影《還錢》首周票房破2千萬開出好成績，最近他更身穿peter wu 2024春夏新品現身機場，來自旅法台裔設計師Peter新作，陳柏霖詮釋Taffeta塔夫塔綢連肩袖寬鬆剪裁長版風衣，與同材質的直筒西裝褲疊搭，獨特絲絨材質在暗夜中產生光澤，也不忘對著鏡頭擺出帥氣姿勢，完全就是舒適又帥氣的旅行穿搭範本。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖穿著（圖二）sunrise長版風衣。（圖／品牌提供）

2017年在巴黎成立的設計師品牌peter wu，擅長以標誌性的無性別設計融合自由廓形，打造內斂而自由的時髦品味，早就是陳柏霖愛牌之一，此次陳柏霖前往巴黎與品牌合作，粉絲們也可以期待更多精彩造型誕生。

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 品牌形象大使宋雨琦昨日現身機場出發米蘭看秀 。（圖／品牌提供）

▲▼機場時尚 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Flip摺疊包 。（圖／品牌提供）

同時時尚圈大事米蘭時裝周秋冬24系列在當地時間20日至26日間登場，FENDI 品牌形象大使宋雨琦則在昨日現身機場出發看秀，身穿亮眼的鵝黃色高領上衣，搭配剪裁俐落的FENDI小羊皮短版抽繩夾克，手持春夏24秀場首度曝光的FENDI Flip摺疊包，以自信且率性的姿態現身機場，散發雨琦成熟迷人的一面。

關鍵字：

陳柏霖, 機場, peterwu, 巴黎, 還錢

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