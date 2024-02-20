愛吃拉麵、壽司「高澱粉餐」卻不會胖　營養師揭露日本人6大瘦瘦關鍵

▲日本人在飲食跟生活習慣上因文化而具有養生效果。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

日本美食以其多樣性和精緻度聞名遐邇，從拉麵、壽司到天婦羅，這些高澱粉食物成為了許多人的心頭好。然而令人驚訝的是，儘管飲食中澱粉含量高，日本人卻普遍保持著苗條的身材，究竟是什麼原因讓他們能夠吃不胖？營養師何沂霖分享了日本人的6大養生秘訣，不妨也試試看。

首先，日本的家常菜中，經常可以見到像味噌湯、納豆這樣的發酵黃豆食品。這些食品不僅富含優質蛋白質，還含有益於腸道健康的好菌，其中納豆激酶，更是對心血管疾病有預防作用。

其次，海帶和紫菜等海菜類食品，因其豐富的膳食纖維和omega-3脂肪酸，不僅有助於腸胃蠕動，還能抗發炎、增加免疫力。何沂霖提醒，這些食品中含有的碘是許多人飲食中所缺少的，缺乏碘可能會引起甲狀腺代謝問題。

第三點則是「綠茶」，該茶飲作為日本人日常生活中不可或缺的一部分，其豐富的兒茶素，具有良好的抗氧化能力，有助於降低身體發炎，且日本人喝茶習慣「無糖」，所以也比其他地區減少許多糖分的攝取。

第四點則是因為日本四面環海，具有豐富的魚跟海鮮，自然也成為餐桌上重要的食材，新鮮的海產不僅美味，其含有的omega-3脂肪酸，能夠抗發炎、增加免疫力，雖然也有不少人喜歡吃肉，但這樣的文化下食用海鮮的機率也會增加。

除了飲食習慣，日本人的生活方式也是他們保持健康的關鍵。由於日本考駕照的困難和昂貴，大多數人選擇步行、使用大眾運輸或騎自行車作為主要的通勤方式，這無形中增加了他們的日常活動量，何沂霖建議每天可以多走5000步來運動。而泡澡不僅能增加血液循環，還能舒緩肌肉和關節痠痛，幫助舒壓和改善睡眠。