fb ig video ETtoday search mobile

愛吃拉麵、壽司「高澱粉餐」卻不會胖　營養師揭露日本人6大瘦瘦關鍵

>

▲▼ 日本,日本女孩,女孩,京都,和服,浴衣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲日本人在飲食跟生活習慣上因文化而具有養生效果。（圖／pakutaso、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

日本美食以其多樣性和精緻度聞名遐邇，從拉麵、壽司到天婦羅，這些高澱粉食物成為了許多人的心頭好。然而令人驚訝的是，儘管飲食中澱粉含量高，日本人卻普遍保持著苗條的身材，究竟是什麼原因讓他們能夠吃不胖？營養師何沂霖分享了日本人的6大養生秘訣，不妨也試試看。

▲▼日本,日本女生,瘦。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

首先，日本的家常菜中，經常可以見到像味噌湯、納豆這樣的發酵黃豆食品。這些食品不僅富含優質蛋白質，還含有益於腸道健康的好菌，其中納豆激酶，更是對心血管疾病有預防作用。

▲▼魚湯,湯,補品,味噌湯,海鮮湯。（圖／翻攝自pixabay）

其次，海帶和紫菜等海菜類食品，因其豐富的膳食纖維和omega-3脂肪酸，不僅有助於腸胃蠕動，還能抗發炎、增加免疫力。何沂霖提醒，這些食品中含有的碘是許多人飲食中所缺少的，缺乏碘可能會引起甲狀腺代謝問題。

▲▼泡茶、茶湯、水質、茶道、茶藝、綠茶。（圖／unsplash）

第三點則是「綠茶」，該茶飲作為日本人日常生活中不可或缺的一部分，其豐富的兒茶素，具有良好的抗氧化能力，有助於降低身體發炎，且日本人喝茶習慣「無糖」，所以也比其他地區減少許多糖分的攝取。

▲日本料理,生魚片,握壽司。（圖／取自免費圖庫pixabay）

第四點則是因為日本四面環海，具有豐富的魚跟海鮮，自然也成為餐桌上重要的食材，新鮮的海產不僅美味，其含有的omega-3脂肪酸，能夠抗發炎、增加免疫力，雖然也有不少人喜歡吃肉，但這樣的文化下食用海鮮的機率也會增加。

日本車站通勤示意圖（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

除了飲食習慣，日本人的生活方式也是他們保持健康的關鍵。由於日本考駕照的困難和昂貴，大多數人選擇步行、使用大眾運輸或騎自行車作為主要的通勤方式，這無形中增加了他們的日常活動量，何沂霖建議每天可以多走5000步來運動。而泡澡不僅能增加血液循環，還能舒緩肌肉和關節痠痛，幫助舒壓和改善睡眠。

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

關鍵字：

日本, 飲食, 健康, 養生, 瘦身

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

超準心測！第一眼看到天鵝還是眼睛？看看你命中自帶哪種好運氣

一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

一戀愛就超黏人的3大星座男！Top 1沒安全感又容易多想　很依賴另一半

不運動也能瘦！營養師教「年後減肥」5重點：飯前先做1事

不運動也能瘦！營養師教「年後減肥」5重點：飯前先做1事

2024春季流行穿搭＆避雷指南！復古簡約風格當道、迷你小廢包退燒 生理期這樣吃！營養師教你經期前中後「吃對食物」補回來 IKEA復刻1967年「減壓椅」讓客廳很時髦　一上市就缺貨 Jolin蔡依林拿下Valentino代言！穿超高衩辣秀美腿與孫藝真「炫腹裝」比美 超準心測！憑直覺選出「誰會受傷最嚴重」　秒測你的內在性格 千頌伊駕到！全智賢大衣短靴帥爆了　穿棉褲搭機更舒服 星巴克小針織包被掃貨！淺黃綠能裝水壺和手機超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面