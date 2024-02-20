fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸「邪惡視角」纖腰、辣腿全都露　澳洲豪宅絕美布置也曝光

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸慵懶躺在沙發上，引來楊謹華讚美。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸今分享一月生活照，除了亮出她澳洲豪宅的居家角落，還有穿著豹紋比基尼在海邊曬太陽的「邪惡視角」，露出的纖腰、美腿都已曬成均勻小麥色，日前她也曾穿著白蕾絲裝飾的綠色露背長洋裝慵懶斜倚在沙發上的美照，不僅楊謹華讚美，金馬影后舒淇也羨慕不已說：「我也好想曬太陽，但我紫外線過敏。」她則妙回：「那妳還是別曬了，我來就好。」

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸曬出邪惡視角，身穿豹紋比基尼秀小麥肌。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸近來鮮少在台灣公開場合亮相，多數時間待在澳洲，偶爾在IG分享海邊的悠閒時光與居家布置。從她的澳洲豪宅客廳與房間均可飽覽大海美景，而室內空間則展現她絕佳的品味，鍾愛大地色調的她，運用不同層次色調、點綴水晶礦石、香氛蠟燭或植物，為居家空間增添迷人氣氛。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿愛馬仕羊毛Oran涼鞋，約35,400元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

講求生活品味的孫芸芸也是時尚達人，在家所穿的毛毛拖鞋為愛馬仕（Hermès）H字樣、約35,400元的Oran涼鞋，以羊毛皮製成展現毛茸茸的質感，相當可愛，不過也意外讓粉絲發現她「連腳趾頭都這麼美」

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲餐桌布置展現孫芸芸絕佳的生活品味。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸從客廳就可看見大海美景。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

►梅西亮炒到7000萬的「錶王」　挨罵不受影響與辣妻約會

►林俊傑亮超難搶的232萬元AP聯名錶！過年滿手金光閃閃

關鍵字：

孫芸芸, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

梅西亮炒到7000萬的「錶王」　挨罵不受影響與辣妻約會

梅西亮炒到7000萬的「錶王」　挨罵不受影響與辣妻約會

「甜茶」被卡地亞捧掌心　打造獨一無二《沙丘》項鍊添帥度

「甜茶」被卡地亞捧掌心　打造獨一無二《沙丘》項鍊添帥度

浪琴表攜手滑雪冠軍推聯名錶　優雅藍錶配紅細節更年輕

浪琴表攜手滑雪冠軍推聯名錶　優雅藍錶配紅細節更年輕

千黛亞戰士裝胸型、臀型全都露　大膽前衛設計竟是29年古董衣 Swatch狂刷存在感　粉彩色配方錶殼吸睛 亮・珠寶／奧運獎牌上有巴黎鐵塔材料！　精品級設計融入法國精髓 珍妮佛羅培茲中門大開火辣辣　透視裙秀星座圖好閃 風・Luxury／王陽明寵妻送勞力士　情人節紅綠對錶放閃 龍年金飾不只卡哇伊還很酷！　黑銠電鍍龍更威了　 迪麗熱巴旗袍造型美翻　珍珠戴好戴滿貴氣過新年

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面