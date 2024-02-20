孫芸芸「邪惡視角」纖腰、辣腿全都露　澳洲豪宅絕美布置也曝光

▲孫芸芸慵懶躺在沙發上，引來楊謹華讚美。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸今分享一月生活照，除了亮出她澳洲豪宅的居家角落，還有穿著豹紋比基尼在海邊曬太陽的「邪惡視角」，露出的纖腰、美腿都已曬成均勻小麥色，日前她也曾穿著白蕾絲裝飾的綠色露背長洋裝慵懶斜倚在沙發上的美照，不僅楊謹華讚美，金馬影后舒淇也羨慕不已說：「我也好想曬太陽，但我紫外線過敏。」她則妙回：「那妳還是別曬了，我來就好。」





▲孫芸芸曬出邪惡視角，身穿豹紋比基尼秀小麥肌。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸近來鮮少在台灣公開場合亮相，多數時間待在澳洲，偶爾在IG分享海邊的悠閒時光與居家布置。從她的澳洲豪宅客廳與房間均可飽覽大海美景，而室內空間則展現她絕佳的品味，鍾愛大地色調的她，運用不同層次色調、點綴水晶礦石、香氛蠟燭或植物，為居家空間增添迷人氣氛。





▲孫芸芸穿愛馬仕羊毛Oran涼鞋，約35,400元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

講求生活品味的孫芸芸也是時尚達人，在家所穿的毛毛拖鞋為愛馬仕（Hermès）H字樣、約35,400元的Oran涼鞋，以羊毛皮製成展現毛茸茸的質感，相當可愛，不過也意外讓粉絲發現她「連腳趾頭都這麼美」。





▲餐桌布置展現孫芸芸絕佳的生活品味。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸從客廳就可看見大海美景。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）