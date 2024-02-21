集抗老科研大成！BIO UP「超跑大紅霜」精準拉絲　緊實撫紋超有感

▲BIO UP科美研全新力作BIO UP「超分子彈力微雕霜」。（圖／東森自然美提供；以下同）

時尚中心／綜合報導

近年抗老保養成為顯學，而且不再是熟女專利，最好從25歲開始守住年輕肌齡！然而，你擦的抗老保養品追得上青春流逝的速度嗎？BIO UP科美研全新力作BIO UP「超分子彈力微雕霜」，以「地表最快超跑」為發想，由品牌專利雞尾酒配方出發，集結抗老科研大成，實現極速緊實、有感撫紋的精準拉絲作用，如同Turbo全開的「超跑大紅霜」，滿足女性對凍齡美肌的渴望。

▲BIO UP「超分子彈力微雕霜」集結抗老科研大成。

●BIO UP「超分子彈力微雕霜」背後蘊含了三大關鍵科技：

一、 「生化胎盤複方」來自於胎盤藥理學權威B.V. Rama Sastry博士的卓越研究，並與韓國三大國家機構密切合作。這獨特的複方不僅超越動物胎盤產品，更是通過基因解碼與基因工程技術，確保活性成分的完整保留，為肌膚帶來煥活新生能力，且生化胎盤複方可活化端粒酶，對抗肌膚衰老，透過日常保養讓肌膚回到最美女神肌。

二、「Syn8D超分子彈力技術」則是堪稱「肌膚的皮拉提斯」，其通過高效專利「雙峰玻色因」和「AH8胜肽複方」的協同作用，使肌膚開啟保養網路線，使肌膚得以速效緊實、撫紋超有感。其中AH8胜肽複方是與歐盟3D列印團隊(IBEC)合作開發，是市場首款專注於表情肌研究，實現恢復年輕肌膚及膨潤豐頰效果；而專利雙峰玻色因採用最佳比例，擁有高效活性保養成分，打造強大肌膚支撐力，成為真正的細緻保養之選。

三、「BIO UP獨家專利雞尾酒成分」與科研緊緻成分協同作用，效果更上一層樓！結合和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)、以及日本黃金麴等珍貴成分所打造雞尾酒配方，富含微量元素滋養潤澤肌膚，同時舒緩膚況、維持肌膚健康膨潤，並將多達971種美肌成分透過專利滲透技術源源不絕地注入肌膚，實現全面膨潤緊實美肌的夢想。

▲BIO UP「超分子彈力微雕霜」50g/$3,680。

充滿健康光澤與飽滿彈力的膚質是青春美肌的象徵，隨著年齡增長，膠原蛋白也跟著流失，讓人忍不住大犯容貌焦慮。BIO UP「超分子彈力微雕霜」，通過革新性的成分組合，以更科學、更高速的修護力，實現肌膚極致保養，能快速修護暗沉、毛孔粗大、肌膚缺乏彈性以及細紋等瑕疵，守住青春美肌防線，讓抗老的速度比老化更早一步。

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