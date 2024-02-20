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限量必搶！超可愛Q版年曆、新香禮盒身上居家都迷人

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

限量是殘酷的，沒有搶到賣完就不會再出現，以下就盤點多家限量的禮盒或是活動，想要擁有就要搶快，不然後悔也沒用。

＃伊麗莎白雅頓 X 33少女客製化Q版年曆

▲雅頓,SHARECO,YSL,嬌蘭,限量,香水。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓與人氣插畫家33合作，只要在月底前至全台雅頓專櫃購買HPR系列組合，就可以獲得HPR粉紅少女時光肌限量禮卡乙份，而且更是推出限定的櫃邊15分鐘護膚體驗活動，還有專業的似顏繪老師，可以畫出專屬於自己的Q版年曆。

＃SHARECO DRIVE ME WILD香水禮盒

▲雅頓,SHARECO,YSL,嬌蘭,限量,香水。（圖／品牌提供）

台灣品牌SHARECO推出全新限量的香水禮盒，裡面擁有兩款全新香水：灰燼香水、白夜香水，還有森林／石刻擴香石，可把香水噴灑在擴香石上，放在衣櫥或是鞋櫃裡面，打造迷人的香氣，全新限量1000盒，要擁有就要趁早。

＃YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅－高訂菱格版，售價3180元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

YSL的彩妝向來可以說是許多女孩的夢幻清單，其氣墊粉餅也是妝感夠遮瑕、持妝度好的款式，這次換上新包裝的菱格紋，黑色皮革搭配金色LOGO，看起來質感很高，裡面擁有高達94%保養精華，精準修飾臉部瑕疵，打造完美無瑕的肌膚狀態。

＃嬌蘭 花冠粉櫻淡香水－珠櫻流蘇蜂印瓶，售價39000元

▲YSL,嬌蘭,MakeUp Eraser,VERSO,保養,。（圖／品牌提供）

嬌蘭每一年都會有季節系的限定香水，尤其又以櫻花、鈴蘭蜂印瓶最受到歡迎，每次的設計都有夠美麗夢幻，今年的櫻花包裝與法國珠寶設計師Philippe Ferrandis合作，在香水瓶身上設計了可單獨作為珠寶佩戴的淡粉搪瓷櫻花戒指，運用24K純金鑲上白色和玫瑰色水晶，捕捉花朵綻放的倩影。

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關鍵字：

雅頓, SHARECO, YSL, 嬌蘭, 限量, 香水

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