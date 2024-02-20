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乾燥缺水！花水實用3 Tips穩肌補水超有感

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記者李薇／台北報導

冬季暖氣吹拂，夏天吹冷氣，肌膚乾燥缺水，不妨可以透過以下3個小Tips，幫助肌膚重現緊緻潤澤。

Tips 1 取代化妝水：純露花水分子細小容易吸收，同時含有花朵中豐富的營養精華，作為洗臉後的第一道程序適合不過，給予肌膚適量的滋養同時幫助喚醒肌膚，讓後續保養品更容易吸收。 

Tips 2 濕敷急救：冬季肌膚容易因乾冷出現乾燥泛紅狀況，此時肌膚嚴重缺水需要水份灌注，同時須避免刺激性成分造成肌膚負擔，建議將化妝水沾濕於化妝棉上濕敷是絕佳保濕舒緩對策。 

Tips 3 保濕噴霧：冬季乾冷加上辦公室冷氣房乾燥，此時隨身攜帶一瓶化妝水噴灑於肌膚，可立即幫助保濕舒緩乾燥，即時給予滋養，尤其是成分單純的化妝水從頭到腳都可以噴，毫無負擔。

【推薦單品】

＃OUI ORGANIC 經典純露花水，200ml、售價1250元

▲OUI ORGANIC,Melvita,花水,化妝水,保養。（圖／品牌提供）

純露花水是從花瓣人工採摘後，以純淨度高達99%的淨水於蒸餾器中提煉出精油與純露花水，有機成分高達98%，蒸餾過程中會保有花朵的精油分子，讓營養精華濃縮在花水中，並且非常好吸收，對於肌膚擁有舒緩潤澤的效果。 

＃Melvita 金縷梅花粹，200ml、售價1080元

▲OUI ORGANIC,Melvita,花水,化妝水,保養。（圖／品牌提供）

以法國有機金縷梅葉子部位蒸餾成的花水，可以舒緩、收斂與提振肌膚，抗氧防護的功效優異，有助煥白與提振肌膚活力光采，能修護舒緩曬後不適，對於突發性的敏感狀況也能快速安撫舒敏，特別適合換季的肌膚。

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關鍵字：

OUI ORGANIC, Melvita, 花水, 化妝水, 保養

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