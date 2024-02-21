試・開箱／更持久、自然！「彩妝大王」王盈喬明星級底妝手法不藏私分享

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

妝容的乾淨度取決於底妝的清透度，只要可以達到遮瑕的效果，讓臉上的黑紅青紫可以被修飾，就能夠讓後續底妝更完美，「彩妝大王」王盈喬就分享，台灣女孩經常出現的3種上底妝誤區，只要手法對了，妝容就可以服貼持久。

1.力道要足

很多人覺得上底妝都要用海綿輕輕拍，所以不敢使用太強的力道，但其實王盈喬建議，可以適當的使用一定的力氣，把粉底更扎實地壓在肌膚上，才會讓底妝更服貼，而且不是要拖拉式的上裝，而是直上直下拍。

2.向下刷45度角

粉刷也是很好的上妝工具，王盈喬就建議，大多數女生都會拿了刷子就水平從臉中刷到耳前方，但這樣其實會容易留下刷痕，主要是因為臉上有許多細小的寒毛，會讓刷痕變明顯，所以從上往下45度角會是最快速又輕薄的方式。

3.保留肌膚光澤

上粉底液的技巧也很重要，多數人會從鼻翼兩頰處點上粉底液，並且向外變薄，但其實更好的方式可以把粉底液點在顴骨，讓最需要光澤的地方擁有最多的粉底，同時打造具有遮瑕效果的乾淨底妝，而不是強烈的油光。

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