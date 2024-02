試・開箱／更持久、自然！「彩妝大王」王盈喬明星級底妝手法不藏私分享

記者李薇/台北報導 圖/記者李薇攝、品牌提供

妝容的乾淨度取決於底妝的清透度,只要可以達到遮瑕的效果,讓臉上的黑紅青紫可以被修飾,就能夠讓後續底妝更完美,「彩妝大王」王盈喬就分享,台灣女孩經常出現的3種上底妝誤區,只要手法對了,妝容就可以服貼持久。

1.力道要足

很多人覺得上底妝都要用海綿輕輕拍,所以不敢使用太強的力道,但其實王盈喬建議,可以適當的使用一定的力氣,把粉底更扎實地壓在肌膚上,才會讓底妝更服貼,而且不是要拖拉式的上裝,而是直上直下拍。

2.向下刷45度角

粉刷也是很好的上妝工具,王盈喬就建議,大多數女生都會拿了刷子就水平從臉中刷到耳前方,但這樣其實會容易留下刷痕,主要是因為臉上有許多細小的寒毛,會讓刷痕變明顯,所以從上往下45度角會是最快速又輕薄的方式。

3.保留肌膚光澤

上粉底液的技巧也很重要,多數人會從鼻翼兩頰處點上粉底液,並且向外變薄,但其實更好的方式可以把粉底液點在顴骨,讓最需要光澤的地方擁有最多的粉底,同時打造具有遮瑕效果的乾淨底妝,而不是強烈的油光。

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER 粉無痕活潤精華粉底液,30ml、售價1850元

MAKE UP FOR EVER的粉底系列一直都領先眾多專櫃品牌,不僅價格親民,妝感更是誰用誰愛上,開年就祭出重磅「最強打光機」,一抹就可以打造輕盈透亮的妝容效果,而且又具有超強遮瑕度,等於一瓶搞定所有瑕疵坑疤,續航力超持久。

#Giorgio Armani 設計師水燦光影粉底液,30ml、售價2850元

以秀場高級訂製服的穿搭風格為靈感,Giorgio Armani推出的設計師水燦光影粉底液在去年年末全新升級,延續大膽作為將普魯士藍色料混合粉底,校正肌膚蠟黃超級有感,輕鬆創造具有透明感的淨透膚況,搭配普魯士藍聚光粒子,為每個人訂製高訂裸光。