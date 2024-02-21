冬季頭髮變乾躁？皮膚科醫師教「護髮4秘訣」：選對枕頭套有差

▲皮膚科醫師分享4秘訣，冬季也能擁有柔順好髮質。（圖／翻攝IG@skuukzky）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@kkmmmkk、@christopherobinparis、@skuukzky

你是不是也有這種困擾，每到冬季除了肌膚會變乾、脫屑起皮，連頭髮也變得更乾枯、容易毛躁？皮膚科醫師劉靜就表示這是正常現象，她就揭開會造成冬季髮絲更乾燥的因素，同時分享4招能幫助保護頭髮、在冬季也能維持好髮質的秘訣。

首先，劉醫師表示，冬季時空氣變得更乾燥，而就跟皮膚感受到的一樣，乾燥的空氣也會「奪走」頭髮裡的水分，類似的情況抱括室內開暖氣的時候，也會讓頭髮的水分流失。此外洗澡洗頭時，建議不要用很熱的水溫，因為熱水會帶走皮膚的自然保護油脂；還有冬季常配戴帽子和圍巾等配件，也會因為摩擦讓頭髮變得更加乾燥和毛躁。

了解頭髮在冬天會更乾枯毛躁的因素後，劉醫師也分享保護頭髮的4個秘訣，教你在冬季如何不讓頭髮變得更乾燥，維持滑順秀髮。

＃溫和清潔頭皮並降低頻率



醫師表示洗頭對頭皮健康很重要，建議在冬季要選擇一款更溫和補水的洗髮精，或者直接減少洗頭的頻率，但她也提醒，洗頭的頻率很看個人頭皮頭髮狀況，要找到自己的平衡點。但如果你的頭皮很乾，可以試著降低洗頭頻率，搭配溫和的洗髮精，可能會有幫助。

另外，洗頭的時候絕對不要用過熱的水，要用溫水；每次洗頭後建議都要使用潤絲或護髮乳，且每周用1～2次髮膜，幫助深層保濕頭髮，滋養髮根。

＃保護頭髮免受摩擦傷害



像是要配戴帽子或圍巾等配件會摩擦到頭髮時，最簡單的解決方法就是在穿戴這些配件之前，先把頭髮鬆鬆地扎一個馬尾，減少摩擦。

＃枕頭套換成真絲或緞面材質



真絲、緞面這類型材質最能幫助頭髮在冬季時維持不變得更乾燥，也能減少摩擦，如果你的頭髮很容易毛躁的話，非常推薦嘗試更換一下枕頭套看看。

＃定時修剪分岔髮絲



最後醫師提醒，一定要定期檢視、修剪髮梢分岔，幫助維持頭髮健康。

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