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難怪瘦不了！營養師揭「讓你變易胖體質」8個小習慣：開夜燈也NG

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▲▼ 營養師揭讓你變易胖體質的8個小習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師揭露8個讓你不知不覺中就變胖的日常小習慣。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

很多人都會開玩笑說自己喝水也會胖，覺得自己是「易胖體質」，你是否也覺得吃得不多但就是容易發胖、怎麼努力減肥都瘦不下來？小心可能是你日常中一些看似無關緊要的小習慣讓你發胖的。知名營養師高敏敏就指出8個會讓你變成易胖體質的「無意識小習慣」，快來看看你中了幾個？從今天起快戒掉！

＃一味節食或只吃某種食物

不少人都曾有過這些錯誤想法：以為不吃就會瘦，或是以為吃什麼就能變更瘦。高敏敏提醒，其實要吃對、吃好，均衡飲食才能養成易瘦體質。

▲▼ 營養師揭讓你變易胖體質的8個小習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃吃飯速度很快

吃飯速度很快，每次用餐沒多久就光盤，這樣會造成飽足感還沒來，你就已經吃超量了，當然胖，建議用餐時還是要細嚼慢嚥。

＃睡覺時開夜燈

晚上睡覺喜歡開個小夜燈？小心，光線的刺激容易減少褪黑激素分泌，睡眠不深層導致易胖體質。

＃飯後就久坐或躺下

你是否也是飯後總喜歡坐著、躺著，或是癱在沙發上？當心讓你消化變慢，脂肪囤積，變成泡芙人。

▲▼ 營養師揭讓你變易胖體質的8個小習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃吃火鍋不撈浮油

很多人喜歡吃火鍋，能選擇自己喜歡的食物還有多種配料，但吃火鍋時，湯上常會浮一層油，尤其是煮完肉類後，千萬別不撈油就直接繼續燙青菜！高敏敏指出，浮在上面的油就是滿滿的脂肪，菜再放下去直接吸飽油脂，你以為吃了健康的蔬菜，其實還吃了滿滿的油脂，所以下次吃火鍋，記得把浮油撈掉吧！

▲▼ 營養師揭讓你變易胖體質的8個小習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃愛吃甜食、炸物

喝飲料喜歡加料、吃炸雞不愛去皮、少吃一餐就為了吃甜食？這些行為都很NG！若常常這樣，你的身體無形當中就吸滿了糖、油和熱量，就會堆積轉換形成體脂肪。

＃吃飯喜歡吃到飽

每次吃飯都喜歡吃到飽，飽到頭頂更是滿足？高敏敏提醒，這樣容易吃下過量脂肪，小心腰間肉、後背肉等肥肉就一層一層長上去，讓你神不知鬼不覺就變得虎背熊腰。建議每餐吃到7、8分飽即可。

▲▼ 營養師揭讓你變易胖體質的8個小習慣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃不愛喝水

水能增加飽足感、促進代謝，若平時都不喝水、很少喝水，當然就會拉近了你跟「易胖體質」的距離。

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