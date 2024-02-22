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倫敦時裝周／全智賢、湯唯2大女神合體畫面太美！Burberry秀場牽手玩自拍

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▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲全智賢穿著簡約依舊氣勢十足，在Burberry秀場與湯唯合體玩自拍。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

倫敦時裝周的各大品牌裡，Burberry 2024秋冬大秀絕對是必看的焦點之一，從服裝概念到看秀嘉賓都超精彩，尤其全智賢和湯唯2大女神首度同框，畫面美到所有人搶拍！現場還聚集多位國際大咖名人巨星，包括泰國新男神Bright、南韓足球明星孫興慜、女星鄭有美、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）和裘德洛之女艾麗絲洛（Iris law）等，超狂星光陣容讓台上台下都充滿亮點。 

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

身為Burberry全球品牌大使的南韓女神全智賢，身著一件簡約白襯衫搭配雙層圖騰拼接短褲裙，露出招牌大長腿，穿搭雖簡單但依舊氣勢十足，舉手投足都散發女神魅力；而新任代言人湯唯則選穿一件墨綠色長版風衣，下擺拉鍊刻意留空，露出內搭的藍色格紋褲襪，俐落中又帶有小巧思，同樣又帥又美。首度同框的兩大女神，不僅趁空擋玩起自拍，還被拍到手牽手合影畫面，可愛互動粉絲驚喜不已。

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

泰國頂流男神Bright Vachirawit則以鑲滿水鑽銀飾的駝色套裝搭配一頭狂野濕髮，隨興又帥氣。而就坐在兩位女神旁邊的他，也把握機會與全智賢和湯唯自拍，3人的高顏值合影也被瘋狂轉發。

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲南韓足球明星孫興慜、女星鄭有美、超模卡拉迪樂芬妮和裘德洛之女艾麗絲洛都現身看秀。

Burberry 2024冬季系列在創意總監Daniel Lee的帶領下，在秀場搭起一座巨大帳蓬，營造出戶外的氛圍。Daniel Lee表示，受到Burberry戶外傳統的啟發，本次系列希望能帶來溫暖和安全感，「本季的設計靈感始於Burberry歷史資料，透過多尼戈爾郡和洛赫卡倫的工坊 製作，強調工藝精神。我想採用傳統的方式來處理面料和每件作品。工藝始終是設計的核心」。

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

本季系列更承襲著英國和愛爾蘭的風土民情，將Buberry標誌性單品透過輪廓及面料的全新進化，喚起溫暖、防護及戶外優雅的感覺。因此可看到，本次系列以外套為基礎，且色系大多集中在軍綠色、土色、駝色等自然色系，像是風衣採用厚磅斜紋布製成，搭配粗呢大衣和戰地夾克；又或是運用觸感極致且兼具舒適的羊皮毛、編織流蘇和蓬鬆羊毛等面料打造出連身裙、大衣或厚實外套，貫穿全系列男女裝共58套Look。

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全智賢、湯唯Burberry秀場合體 。（圖／品牌提供）

而配件部分，包款及鞋款採用功能性設計，並加入如戰馬騎士圖騰等Burberry的標誌性圖案裝飾；圍巾則是透過層次搭配，以中性色極大地色調展現自然美感，同時再加深本季所強調的戶外美學。

關鍵字：

時裝周, 倫敦時裝周, 2024秋冬, Burberry, 全智賢, 湯唯, Bright, Bright Vachirawit, , 孫興慜, 鄭有美, 卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne

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